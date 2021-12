“Vamos a calmarnos”: El acalorado cruce entre Campos, de Nacional, y Palma, de Liverpool, en reunión de clubes en la AUF

El Consejo de Fútbol Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tuvo este lunes un acalorado cruce entre el delegado de Nacional, Enrique Campos, y el delegado y presidente de Liverpool, José Luis Palma, cuando se discutía cómo se debía jugar la final de la Supercopa Uruguaya.

La final por ese título, que abre la temporada 2022, ya tenía clasificado a Peñarol, pero en la reunión se debía definir al otro finalista porque en 2021 no se disputó el Torneo Intermedio, cuyo campeón accede a esa definición.

En el intercambio de ideas, Palma propuso que Nacional, al ser segundo en la Tabla Anual, debía jugar la final, en detrimento de Plaza Colonia, campeón del Apertura y semifinalista del Uruguayo ante los aurinegros.

🎥😱 ¿Qué pasó entre los directivos de Liverpool y Nacional durante el Congreso? pic.twitter.com/qk2zuMfijV — DIRECTV Uruguay (@DIRECTVUy) December 21, 2021

A Campos no le cayó nada bien la propuesta del presidente de Liverpool. “Usted está hablando para la joda”, le dijo, según las imágenes captadas por De fútbol se habla así de DirecTV Uruguay.

A lo que Palma, respondió: “Estamos discutiendo, rompiéndonos la cabeza para ver qué es lo más justo. Alguien tiene que disputarlo”.

“Usted instaló el nombre de mi club en una discusión que no estaba”, indicó Campos, molesto. “¿Por qué me mete a mí? Yo no pongo a su club para jugar ningún torneo. No sea atrevido Palma”, agregó.

“Yo no dije que Liverpool juegue nada, ¿por qué quiere que Nacional juegue algo?”, dijo el delegado tricolor.

“Vamos a calmarnos”, dijeron desde la mesa, donde tocaron la campana para que se diera por finalizado el tema. “Quedó clara la posición de ambos”, agregaron.

Finalmente, se votó para que Plaza Colonia dispute la Supercopa ante Peñarol, con la abstención de los tricolores al momento de sufragar.

La explicación de Campos

El delegado tricolor explicó este martes su reacción y señaló que Nacional no tenía intención de disputar la final de la Supercopa debido a “la cargada agenda que tiene el club”, según dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

Además, reiteró que es Nacional quien debe plantear poner o no el nombre del club arriba de la mesa. “Nosotros tenemos una planificación, con un cuerpo técnico recién llegado y no pretendíamos jugar otro partido”, explicó.