VAR en suspenso: proveedores de soporte técnico no dan con el precio que quiere pagar la AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) declaró cerrada por precios inconvenientes el llamado que hizo para contratar el servicio de soporte técnico que necesitan para implementar el VAR en todos los partidos del Campeonato Uruguayo, como pretenden implementar en la temporada 2022, y el comité ejecutivo resolvió iniciará conversaciones individuales con las empresas que se posultaron para lograr el precio que el fútbol puede pagar.

Las necesidades que tiene el fútbol de instalar el VAR, para descomprimir las presiones frente a los errores de los árbitros, y las presiones de los clubes por resolver el tema no apuran al ejecutivo que preside Ignacio Alonso a tomar una decisión sobre el tema.

Los neutrales plantearon como objetivo para 2022 que hubiera videoarbitraje en todos los partidos, desde el inicio del Apertura. Este fin de semana se juega la cuarta fecha, y el clásico Peñarol-Nacional que jugarán el domingo a las 17 en el Campeón del Siglo será el primer partido con VAR.

En el camino que recorren para jugar el torneo local con videoarbitraje en todos los encuentros, los dirigentes se encontraron con dos problemas: los recursos humanos y los proveedores de servicios técnicos.

Recursos humanos: tiene solución a la vista

En recursos humanos, esperan que FIFA envíe la habilitación para nueve árbitros que hicieron el curso en Asunción en marzo de 2021, y que a fines de marzo o principios de abril todos los árbitros internacionales y de primera categoría que no tienen licencias de asistente VAR realicen un curso que dictará la AUF y que habilitará a todos a dirigir partidos como asistentes en la cabina de videoarbitraje.

Así, la AUF tendrá los 48 árbitros que necesita por fecha.

Con dos jueces de VAR (que es lo que propone la AUF para el Uruguayo), habrá seis árbitros por partido: juez principal, dos asistentes, cuarto árbitro, VAR y AVAR. Se juegan ocho fechas por etapa.

El costo promedio por partido de los árbitros VAR y AVAR es de $ 31.500. Acordaron que la AUF pagará el 80% del viático de un árbitro al VAR y 70% al asistente VAR, que equivalen $ 16.800 el primero y $ 14.700 el segundo. Este monto, multiplicado por ocho partidos por fecha tiene un costo de $ 252.000.

Este tema económico no lo consideran un obstáculo.

Servicio técnico: diferencia de US$ 450.000 que la AUF no está dispuesta a pagar

Los problemas que se le planteó a la AUF en las últimas semanas, cuando hizo un llamado para proveedores de tecnología para el VAR en todos los partidos de Primera, fueron las propuestas que recibió la AUF.

En 2021 la AUF pagó US$ 4.500 por partido porque brindó el servicio a 65 encuentros.

En los años anteriores, con menos encuentros (dos en 2019 y ocho en 2020), pagó US$ 7.700 y US$ 7.100 por cada juego, respectivamente. Cuanto mayor cantidad de partidos, disminuían los costos. Así bajaron los precios a US$ 4.500 en 2021.

De cara a la temporada 2022, la AUF quería VAR para los 296 encuentros de la temporada y sigue siendo aspiración de la AUF llegar a un costo menor a US$ 3.000 por encuentro por este servicio de logística que incluye el software y la instalación en cada uno de los partidos, en todas las canchas que están homologadas por FIFA.

A US$ 3.000 por partido, por los 296 encuentros el VAR tendrá para la AUF un costo de US$ 888.000 anuales.

Sumados los costos de recursos humanos, tecnología y camionetas que trasladan equipos la AUF proyectó para toda la temporada (Apertura, Intermedio y Clausura) costará US$ 1.250.000.

En la licitación que este jueves el ejecutivo declaró cerrada por precio inconveniente, explicaron a la AUF que los proveedores pedían un 50% por encima de lo que pertende pagar la AUF. Eso encarecería unos US$ 450.000 al año, que la Asociación no está dispuesta a pagar.

En este escenario comenzó la negociación con las empresas para llegar al precio que pretende la AUF, mientras las polémicas se multiplican por los errores arbitrales.

Debido a esto, el ejecutivo resolvió este miércoles que el clásico se jugará con VAR y que pone a disposición de los clubes, tres partidos por fecha con VAR, que fue la propuesta de la gremial de árbitros.

Los clubes quieren VAR en todos los partidos. Así lo resolvieron en diciembre.

Sin embargo, ocurre que los árbitros entienden que hasta tanto no consigan las licencias para todos los internacionales y de primera, pueden cubrir tres encuentros por fecha. Es una decisión gremial.

Por eso, la AUF propone -hasta que puedan instrumentar el VAR en todos los partidos- el videoarbitraje en tres encuentros por fecha y asumirá el monto a pagar al proveedor por el uso de la licencia tecnológica y los costos operativos y logísticos derivados por la utilización del VAR, como en 2019, 2020 y 2021.