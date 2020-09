Vázquez sabía de omisión de Manini pero no se lo dijo al cesarlo

Es 12 de marzo de 2019. A Guido Manini Ríos le quedan unos veinte minutos como comandante en jefe del Ejército. El presidente Tabaré Vázquez lo recibe en la residencia de Suárez y Reyes. Arriba de la mesa tiene el expediente completo de los Tribunales de Honor que juzgaron a José Nino Gavazzo y Jorge Silveira.

En la corta reunión, que se cierra con la destitución de Manini Ríos, no se dice una palabra acerca de las confesiones de los dos represores. El asunto es otro: el escrito anexo al fallo, en el que el general deja plasmadas sus críticas al accionar de la Justicia.

Ante el fiscal Rodrigo Morosoli —que investigó las responsabilidades en la tardanza de llevar a la Justicia la información admitida por Gavazzo y Silveira acerca de violaciones a los derechos humanos—, tanto Vázquez como Manini coincidieron en la reconstrucción de esa crucial reunión del 12 de marzo. Y según los dos protagonistas del encuentro, allí no hubo mención a la muerte del tupamaro Roberto Gomensoro, a quien Gavazzo dijo haber tirado al Río Negro en 1973.

Esto pese a que Vázquez, según sus propios dichos ante la Fiscalía (contradictorios a su vez con los que había hecho en una entrevista periodística), sabía desde hacía casi un mes de las confesiones de José Nino Gavazzo.

Es decir, si se toma por buena esa versión —y el fiscal lo hizo en base a varios testimonios y documentos de funcionarios del gobierno—, el presidente ya sabía desde el 19 de febrero que Manini había omitido informar un delito (lo cual es a su vez un presunto delito) pero no se lo echó en cara al general, ni lo denunció, ni lo vio como una razón para destituirlo.

En su interrogatorio del 4 de junio de 2019, el fiscal no le preguntó a Vázquez por qué no le dijo nada a Manini sobre su omisión al momento de cesarlo, o por qué no lo cesó por la comisión de un delito. Solo le preguntó si el comandante en jefe había tocado el tema Gavazzo. El entonces mandatario respondió que no.

Así describió Vázquez su diálogo del 12 de marzo de 2019 con Manini Ríos:

Fiscal: ¿Puede contarnos ese proceso cómo se fue dando a la luz del trámite de este expediente?

Vázquez: Sí. Viendo lo que había escrito sobre la justicia que para mí era totalmente inaceptable, que un integrante del Ejecutivo, y nada más ni nada menos que un comandante en jefe del Ejército, se despechara como se despachó contra la Justicia diciendo que la justicia era parcial, que era una justicia para el enemigo, que cobrara para el grito de la tribuna, para mí era inaceptable y yo ya había tomado la decisión de destituirlo. Él llega al 12 de marzo (...) Comenzamos la reunión, él me empieza a (...) explicarme y fundamentar lo que él había escrito en ese informe sobre el Tribunal de Honor, y sobre los distintos casos que él consideraba que la Justicia había actuado mal. Y en otros, como ejemplo, que la Justicia, de acuerdo al criterio de él, había actuado bien.

Fiscal: ¿Ese era el objeto de la reunión planteado por él?

Vázquez: Eso fue el tema que me trató. Solo ese, explicándome su posición que él había estado por escrito (...) Cuando ya terminaba me dice: "Señor presidente, como yo no quiero perjudicarlo, voy a dar un paso al costado, voy a renunciar. Lo que sí no sé es si voy a renunciar ahora, dentro de una semana o dentro de un mes". Entonces le dije: "¿Terminó señor comandante?" Sí. Le digo: "Usted no va a renunciar, porque en este momento yo lo estoy destituyendo".

Fiscal: ¿En esos 20 minutos de diálogo o entrevista, él le planteó en algún momento específicamente alguna consideración sobre las confesiones de Gavazzo y las declaraciones de Silveira respecto de delitos de lesa humanidad?

Vázquez: No, él lo que habló de manera exclusiva fue toda una argumentación alrededor del escrito que él había firmado.

Fiscal: No le dio ningún hecho nuevo que haya surgido de ese tribunal, de las actuaciones de ese tribunal.

Vázquez: No.

En su declaración, Vázquez relató que Menéndez le dijo “que Manini no había comunicado nada previamente y que a él le había llamado la atención que ante las declaraciones de Gavazzo y (Jorge) Silveira no se hubieran detenido las actuaciones del Tribunal de Honor”. “Eso me dijo Menéndez, que le había llamado la atención. Que ante esas declaraciones no se hubieran detenido las actuaciones del Tribunal de Honor y se hubiera pasado a la Justicia los antecedentes", declaró Vázquez.

Según su versión, tras recibir esa información por parte de Menéndez, le pidió que coordinara con Toma para enviar las confesiones de los represores a la Justicia. El asunto llegó a esas esferas recién el 1 de abril, luego de que El Observador hiciera públicas las declaraciones de Gavazzo.