Vázquez y Martínez inauguraron la nueva sede de la CAF

Tres salas de Cinemateca, el mítico bar Fun-Fun -que vuelve a su lugar original-, un estacionamiento subterráneo con más de 300 plazas y la nueva sede del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), forman parte del complejo que se inauguró este martes en el predio del ex Mercado Central, a pocos metros del Teatro Solís y la Torre Ejecutiva. La construcción del edificio que posee una extensión de 15.500 metros cuadrados supuso una inversión de US$ 40 millones.

La inauguración, de la que participó el presidente Tabaré Vázquez, estuvo a cargo del presidente de CAF, el peruano Luis Carranza, quien destacó que desde 2010 el organismo multilateral aprobó más de US$ 5 mil millones “para el impulso a sectores estratégicos de Uruguay”.

Carranza explicó que el edificio concentrará a “todo el negocio de la parte sur del continente para tener más cercanía con los países que son nuestros accionistas y clientes” y contó que funcionarán las vicepresidencias de desarrollo sostenible e infraestructura.

De la inauguración, también participó el expresidente Luis Alberto Lacalle, el expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, y los ministros Danilo Astori (Economía y Finanzas), Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), María Julia Muñoz (Educación y Cultura), Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas), Enzo Benech (Ganadería, Agricultura y Pesca) y Liliam Kechichian (Turismo).

En tanto, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que era un “hito histórico”, destacó la obra arquitectónica porque “aportaba” a la zona y hacía que la capital departamental fuera más “inclusiva y disfrutable”. Luego, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, que fue el encargado de hablar en nombre del gobierno, dijo que la CAF era “imprescindible para el desarrollo en América Latina”.

El presidente de la CAF también habló sobre el proyecto del Ferrocarril Central, al cual puso como ejemplo de obra con utilización de los fondos especiales para el ahorro privado para infraestructura. “Hemos creado mecanismos para canalizar ahorros del sector privado en infraestructura. Hay US$ 350 millones que serán canalizados a través del fondo y US$ 100 millones que irían como préstamo del CAF, aparte de otras organizaciones multilaterales. Es un proyecto de US$ 1.200 millones”, sentenció.

Por último, Carranza habló sobre la situación regional y dijo que tenía “mucho optimismo” por la posibilidad de que se produzca un crecimiento económico. “Uruguay es un país que sirve como ejemplo en muchos temas de innovación, desarrollo digital por ejemplo, y lo que hacemos en CAF además de financiar infraestructura y proyectos de integración, queremos buscar formas de cooperación entre otros países”, sentenció.