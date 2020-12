Vázquez y su familia: el "factor total" que fue su esposa y el orgullo por sus hijos

“Fue todo en mi vida. Me atrevo a decir, sin dudarlo, que yo no hubiera logrado el desarrollo de mis actividades sin ella. Fue el factor total. Lo que hice, sin dudas, fue por el respaldo de ella, mis hijos, y mi familia. Sin ella no hubiera sido nada”, dijo sobre su esposa María Auxiliadora Delgado el expresidente Tabaré Vázquez en su última aparición pública en el programa El Legado que se emitió una semana antes de su muerte en canal 10.

Vázquez y Delgado se casaron el 23 de octubre de 1964 en la Parroquia de los Vascos en una ceremonia presidida por el padre Luis Chocho. Compartieron más de 50 años juntos y tuvieron cuatro hijos: tres biológicos (Álvaro nació en 1966, Javier un año después, Ignacio en 1970) y uno adoptivo, Fabián Barbosa, quien era compañero de colegio de Ignacio y que más tarde adquirió los apellidos de sus padres adoptivos. La esposa del dos veces mandatario siempre mantuvo un perfil bajo y de las cinco campañas electorales que hizo Vázquez en su carrera política, su esposa solo lo acompañó en una. Fue en 2004, cuando el Frente Amplio ganó por primera vez el gobierno. Durante esa gestión de su marido, como primera dama impulsó el Plan de Salud Bucal, ideado para atender los problemas de salud bucal de escolares uruguayos. Luego del fallecimiento de Delgado, el 31 de julio de 20019, el Programa Nacional de Salud Bucal pasó a llevar el nombre de María Auxiliadora Delgado. Diego Battiste En la única entrevista que dio, al Boletín Salesiano, una revista que se distribuye en los colegios de esa congregación, le pidieron a Delgado que jerarquizara los roles que ocupaba en su familia y dijo “primero esposa, luego abuela y después madre” y contó que sus hijos le reclamaban estar más dedicada a sus nietos que a ellos. En esa entrevista la esposa de Vázquez también contó con respecto a sus hijos que procuró “estar siempre cerca de ellos, escucharlos mucho, respetarlos, saber entenderlos (contemplando las distancias generacionales y las problemáticas de cada época), y ponerles frenos y límites, pero siempre con afecto”. Y sobre sus nietos contó que fueron la razón por la que Vázquez y ella no se mudaron a la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes en ninguno de los períodos de gobierno (2005-2010 y 2015-2020). “Decidimos quedarnos acá porque, si no, nuestros nietos iban a ir a la Casa Presidencial y no a la 'casa de los abuelos”, explicó Delgado. “Cuando se fue me dejó una riqueza enorme, una familia maravillosa y un ejemplo de vida inigualable”, dijo Vázquez en canal 10. También afirmó que cuando habla de sus hijos se le "cae la baba". "Me siento muy orgulloso de ellos, muy agradecido. Y en estos momentos con un apoyo enorme por parte de ellos. Es un legado de María Auxiliadora”, dijo. Álvaro fue quien asumió el rol de vocero durante estas últimas semanas para dar información sobre la salud de su padre. El oncólogo, y católico como su madre, es quien ha tenido la mayor relevancia pública entre los hijos del presidente. EFE En 2014 intentó saltar a la política como candidato a diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En aquel momento dijo en entrevista con La República que si llegaba al Parlamento trabajaría en una serie de medidas para trasladar al ámbito de la salud pública las experiencias del Hospital de Tacuarembó, donde fue adjunto de la dirección. Pero la relación de Vázquez con el PDC se tensó en 2017 luego de unas declaraciones que hizo sobre los temas considerados de la agenda de derechos de la izquierda. En una entrevista al semanario Brecha dijo que "más que en contra del aborto" está "a favor de la vida (...) Estoy mucho más a favor de tomar medidas preventivas, seguras, ciertas, con buena educación y teniendo constancia de tomarlas, a tener que apelar a eliminar una vida”. En esa misma entrevista el hijo del dos veces presidente dijo que no descartaba ese cargo para él. Afirmó que se veía “más para una gestión ejecutiva que legislativa" y al ser consultado sobre la posibilidad de una candidatura presidencial respondió: “Para cualquier persona que se mete en política es muy difícil no pensar en esa posibilidad como ideal”. Marcelo Singer El segundo hijo de Vázquez, Javier, también se ha destacado por su actividad empresarial. El ingeniero puso en marcha junto otros socios la empresa SoftwareUY CA, para desarrollar negocios de software con Venezuela a través del Fondo Bolívar-Artigas que el gobierno de su padre había acordado con el venezolano de Hugo Chávez. Durante los años 2006 a 2009 viajó en varias oportunidades a Caracas junto a las decenas de ingenieros uruguayos que por esos años llegaron a la capital caribeña para trabajar en diferentes proyectos.