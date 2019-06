Vecino, Bentancur, Torreira y Valverde: el que se descansa, pierde

La primera lectura es: Lucas Torreira retrocedió y perdió su puesto como titular en la selección, que este domingo debuta ante Ecuador en la Copa América. La segunda: Rodrigo Bentancur se consolidó en Italia y se ganó el lugar en el combinado.

A primera vista, es un interpretación de la realidad que mostró Tabárez en los entrenamientos desde el miércoles pasado cuando el técnico comenzó a preparar el partido para el estreno y se decidó con un doble cinco integrado por Matías Vecino-Bentancur, con Nahitan Nandez como volante externo por derecha y Nicolás Lodeiro por izquierda.

¿Qué cambió en este 2019 para que el entrenador se inclinara por Bentancur? Durante la charla con los medios en las dos últimas semanas, Tabárez puso énfasis en la variedad que le ofrece el mediocampo de la selección a partir de la llegada de jugadores jóvenes. En nombres, para el doble cinco: Vecino, Bentancur, Torreira y Valverde.

Esta situación elevó la competencia y las exigencias para los futbolistas que se desempeñan en esos lugares. Su regularidad en los clubes, sus maduraciones, sus momentos, y el juego que pretende desarrollar el DT con la selección, se transforma en los ítems que Tabárez pone a consideración.

Torreira, un jugador que Tabárez seguía desde 2016 –cuando estaba en Sampdoria– con la expectativa de llevarlo a la selección, se ganó un lugar en el combinado en marzo de 2018. La China Cup se transformó en su trampolín para ingresar en el 11 titular de Uruguay para el Mundial de Rusia. Atrás quedaba un histórico Egidio Arévalo Ríos, y nacía un heredero (por características físicas similares pero mejor manejo de balón) para un modelo de volante defensivo de Uruguay que antes ya había impuesto el Ruso Pérez.

En pocos minutos de fútbol, el fraybentino se transformó en una pieza insustituible.

Sin embargo, lejos del silencio que en general acompaña la carrera de un jugador de 18 o 19 años, porque era figura de Boca Juniors, que no quiso cederlo a la selección para que jugara el Mundial sub 20 de Corea en 2017 y finalmente lo hizo bajo sus condiciones, crecía Rodrigo Bentancur. Y en paralelo, Federico Valverde. Con dos años menos que Torreira, y característica físicas diferentes (delgados, altos, elegantes a la hora de trasladar el balón y, al mismo tiempo, defensivamente muy efectivos), terminaban de formarse en la selección con Fabián Coito.

El pase de Bentancur a Juventus (en julio de 2017) y el difícil peregrinar de Valverde en la galaxia de Real Madrid (transferido en julio 2016), le dieron a Torreira una ventaja en la selección. Además de tener 22 años (contra 20 de Bentancur y 19 de Valverde), llevaba cuatro temporadas en Italia al comienzo de la temporada 2018-2019, con 71 partidos como titular y figura en Sampdoria entre 2017 y 2019, por la serie A. En ese mismo momento, el de la Juve estaba en pleno proceso de adpatación, había subido cinco kilos repentinamente, se adaptaba a un nuevo cuerpo y a un nuevo fútbol, y en su equipo era más suplente que titular. En Boca no faltaba un partido y era la figura. En el primer semestre de ese año 2018, Bentancur jugó 150’, incluso de a uno y dos minutos por partido, y estuvo en solo 10 encuentros. Padecía las consecuencias de la adaptación al mercado europeo. Al mismo tiempo, Valverde la pasaba peor: Real Madrid B y Deportivo La Coruña, con lesiones, escasa participación y una carga muy pesada en una etapa de la vida en la que aún estaba en formación.

En esta disputa por los dos lugares de la zona central, Torreira se consolidaba como el socio de Matías Vecino, quien estaba en otro nivel. A sus 27 años y con seis temporadas en Italia, no solo estaba afianzado sino que nada podía quitarlo del número uno en el ranking del mediocampo celeste.

Por esos giros que tiene el fútbol, en donde la regularidad es la carta para la permanencia y el redescubrimiento de mejores funcionamientos el horizonte para los DT, plantearon un escenario inesperado en el mediocampo de Uruguay en este 2019.

Tabárez empezó a probar. Comenzó a buscar variantes y se encontró con la madurez de Bentancur, que se consolidaba en Juventus y que crece entrenando con Cristiano Ronaldo. Por esa razón, la prueba se transformó en confirmación: se ganó la titularidad en marzo, en la China Cup, y el de Colonia dio otra fluidez en el juego.

Por esa razón cambió la composición de la zona central del mediocampo, que para Bentancur se transformó en la evolución en el ranking de los volantes celestes y para Torreira un retroceso.

Paralelamente, Vecino y Valverde andan en otros niveles. El de Inter, titular indiscutido y el de Real Madrid cuarto en esa clasificación, en la que nada es definitivo y en donde Uruguay inició una constructiva disputa para jerarquizar una posición que brindará a la celeste un nuevo orden futbolístico a partir de una generación de volantes que llegó para transformar el juego de la selección. Al mismo tiempo plantea un escenario: un bajón en la producción implicará mirar el fútbol desde el banco de suplentes. Y esta definición también cabe para Vecino.