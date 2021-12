"No lo quiero decir, pero vamos a empezar a armarnos, a defendernos": el relato de vecinos del oeste de Montevideo ante la delincuencia

Dos grupos que nuclean a vecinos de una amplia zona en el oeste de Montevideo se presentaron en el Parlamento para reclamar una mayor presencia policial y que "se vea el patrullaje" ante los graves problemas de seguridad que dicen padecer. De lo contrario, según afirmaron, se verán obligados a tomar medidas por su propia cuenta.

"No lo quiero decir, pero vamos a empezar armarnos, a defendernos", señaló ante los legisladores el secretario del Concejo Vecinal 18, Juan Algalarronda. "No queremos llegar a cometer un delito, porque los vecinos comunes podemos cometer delitos tratando de defendernos", añadió, como para graficar la sensación que persiste en esos barrios. "Esto puede llevar a que en algún momento reaccionemos mal, porque vivimos bajo una presión constante", relató.

La situación fue denunciada esta semana ante la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Parlamento. Hasta allí fue un grupo de vecinos del Zonal 18 de Montevideo, que plantearon graves problemas en materia de seguridad con respecto a la actuación de la Policía, la toma de denuncias y los robos.

"Hay robos a autos en forma permanente", denunció uno de sus voceros, Carlos Barbieux. "La gente no realiza las denuncias como corresponde, porque en la comisaría hay mucha demora o directamente no las toman". Según narró, ese es uno de los problemas que hace que los vecinos no denuncien. En ese marco, el grupo sugirió la existencia de "problemas internos" en la dependencia policial.

Según Barbieux, el robo de cables de luz es permanente. Sobre la calle Carlos de la Vega, relató, esta semana les cortaron el cable de entrada a varias famlias que allí viven, que fueron asaltados. "En la noche, se te aproxima una moto y te roba. Algún vecino lúcido puede escapar", explicó.

El planteo reúne, entre otros barrios, a vecinos de Jardines de las Torres, Maracaná, Barrio Las Torres, Las Flores y Pajas Blancas. Algarronda, secretario del Concejo Vecinal, sostuvo que el problema de seguridad en la zona viene de cuatro o cinco años atrás. "La presencia policial es prácticamente nula, así como su acción", aseguró.

El fenómeno incluye múltiples robos o intentos de robo con armas blancas a los jóvenes que concurren al Liceo 24, detrás de la Terminal de Paso de la Arena. "Son atacados en la mañana, a primera hora, y después del mediodía, cuando salen", dijo. La escuela de la zona, se apuntó, ha sido repetidamente vandalizada.

"En las reuniones con la Policía siempre dicen que no tienen medios", señaló Algarronda. Una entrevista formal con el ministerio planteada hace dos meses, dijo, nunca pudo ser concretada. "Se fueron con evasivas y no tuvimos reunión. Nos dicen que todo está en proceso". Así, el pedido de ayuda a los legisladores fue concreto. "Los vecinos piden actuación. Queremos que se legisle, que se presione y que se llame al ministro a sala para ver qué es lo que está pasando y por qué no se actúa", pidió.

El gran dilema de las bocas

Según los vecinos, la Seccional 23 cuenta con un solo vehículo para toda su jurisdicción. Afirman que las propias comisiones barriales han sido asaltadas hasta veinte veces, desde el cableado hasta el sistema de alarmas, lo que ha llevado a que estas comisiones tiendan a desaparecer. En todos los casos los costos los asumen los vecinos.

Algalarronda sostuvo que los "puntos candentes" están en Las Torres y en Macaraná, con las bocas de venta de drogas como "madre de todo, porque todos los delitos son para comprar merca y pasta".

La postura fue respaldada por otro vecino, Adrián Reyes, representante de Los Bulevares, que presentó ante los legisladores una carta elevada a las autoridades en 2018, cunado ya la zona "era una desastre": robos violentos a toda hora, gente robando en motos, muchísima droga y bocas de venta de pasta base en todo el barrio. "Hay una cosa que no cierra, acá hay gato encerrado", afirmó. "No puede ser que la pasta base se venda de esta manera, como si fuera arroz".

Alejandra Amicone, otra vecina, habló de "casas abandonadas llenas de pastosos", de gente que delinque, y de prostitución. "Ya están hechas las denuncias de esos lugares, están marcados y se dice qué es lo hay, pero no pasa nada".

Amicone también habló de que en promedio se roban dos autos por día. "No importa cómo lo dejes, te lo roban". En noviembre, dijo, se robaron 45 vehículos en la zona.

Las reuniones que hubo en ese momento con los comisarios de la zona no tuvieron respuesta. "Hace cuatro años que los vecinos de la zona estamos patrullando el barrio", dijo Reyes. "Nos comunicamos entre nosotros, a las doce o a la una de la mañana".

Fuga de información

Ante la comisión, Reyes habló de algunas situaciones "desagradables" en reuniones cerradas que han mantenido con las autoridades, entre ellas comisarios mayores y jefes de operativos. "Si hay un allanamiento en Los Bulevares, tres días antes lo sabe todo el mundo, por lo que hay una fuga de información", afirmó.

Según relató, en ese barrio hay una vecina muy apreciada que suele salir con un grupo de policías de Investigaciones para indicar los lugares donde funcionan las bocas y por dónde se escapan sus responsables.

A los dos días, prosiguió, esa vecina al supermercado y el guardia de seguridad le dice: "¿Vos estás sincustodia?", ella le pregunta: "¿Por qué?", y él le responde: "Porque lo que hablaste en Zona IV es para que tengas una custodia".

"Resulta que el guardia de seguridad, porque es amigo de algunas policías de la zona, se entera de eso", protestó Reyes. La vecina, entonces termina asustada, porque tiene su familia y su vida, y todo porque hubo una fuga de información.