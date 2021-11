Veda pone en debate obligación de votar en elecciones del BPS

Cuando se informó que la final de la Copa Libertadores iba a ser realizada en el Estadio Centenario el 27 de noviembre, la atención se desvió a un problema: el concierto de Jaime Roos en el estadio se aplazó otra vez, como luego volvió a ocurrió por sexta ocasión este jueves.

Sin embargo, quedó en segundo plano lo que pasará un día después y que llevará a miles de uruguayos a las urnas, cuando, el 28 de noviembre se realicen las elecciones de directores sociales del Banco de Previsión Social (BPS).

Cuando Conmebol pidió “cerveza bien fría” a todos los bares montevideanos para satisfacer las más de 80 mil personas que se calcula que vendrán para las finales de la Copa Sudamericana –el 20 de noviembre– y de la Libertadores, saltaron las alarmas: la veda alcohólica por las elecciones del BPS iba a dejar a los comercios de la capital sin percibir un ingreso económico por venta de alcohol que se esperaba prometedor, sobre todo considerando que ya venían golpeados debido a la falta de turismo desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

El 9 de noviembre la Corte Electoral confirmó que la veda electoral iba a seguir en pie, pero que no tenía forma de sancionar a los comercios que incumplieran la normativa. Incluso así, este miércoles el senador del Partido Colorado Germán Coutinho propuso en el Senado que por única vez se dejara de lado la veda.

Esta regla también despertó críticas dentro de las listas que se postulan a los puestos en el Directorio del BPS. Luis Lisboa, titular de la Lista 16 para el Rubro Activos, proveniente del movimiento Un Solo Uruguay, dijo a El Observador: “Hay que sincerarse, los uruguayos igual toman”, y el alcohol igual se vende ese día.

En tanto, el candidato de la Lista 22 de los Empresarios, Marcelo Ríos, comentó a El Observador que habría que revisar la ley, aunque aclaró que ese es trabajo de los parlamentarios.

Obligatoriedad en cuestión

Leonardo Carreño

Pablo Mieres había propuesto en 2016 derogar la obligatoriedad de las elecciones del BPS

El deseo de darles cerveza helada a los turistas brasileños despertó otra discusión: la obligatoriedad de las elecciones del BPS. Los niveles de participación son bajos y la falta de información ha llevado a que muchos, para evitar la multa por no participar –de $ 1.200 en caso de los jubilados y $ 2.400 en caso de los trabajadores activos y empresarios–, vote en blanco o anulado.

El miércoles varios parlamentarios se manifestaron en contra de esta norma. El diputado cabildante Eduardo Lust expresó: “La gente que vota lo hace porque está obligada, pero no sé cuántas personas realmente conocen a los candidatos. Movilizás un mundo de gente, con el costo que tiene, la pérdida de tiempo, para elegir algo en lo que, de cualquier forma, los representantes sociales están siempre en minoría con los representantes políticos”.

Incluso Lisboa, uno de los candidatos, tiene cuestionamientos con respecto a la obligatoriedad. Lisboa dijo que “el Estado no puede obligar a la gente a votar cuando no da las condiciones”. Para el candidato se debería dar más información y más publicidad, ante un desconocimiento notorio sobre las elecciones y sobre el BPS en general. “La mayoría de los uruguayos no sabe qué es la seguridad social”, comentó.

En 2011 el 40% de los participantes de la elección no dio su voto a ninguna lista. En los Activos solo participó la Lista 11, que obtuvo el 51,3% de los votos contra el 48,6% de los votos blancos o anulados. En el sector Empresarios compitió en solitario la Lista 22, que votaron el 42,8% de los electores, pero perdió contra los votos a ninguna lista, que fueron el 52,6%. En la rama de los Pasivos la situación fue distinta, la Lista 1 ganó con el 42,8%, lejos del 17,4% que sumaron los votos sin destino.

En 2016 el 39% votó a la Lista 11 en la rama de Activos, mientras el 41,7% votó en blanco y anulado; en el rubro Empresas solo se presentó la Lista 22, que obtuvo menos de la mitad de los votos (49,2%) contra los votos en blanco, que fueron el 50,6%.

En 2011 había 1.339.291 habilitados para votar, pero se presentaron 1.015.839 personas, lo que representa una abstención del 24,1%. En 2016, de las 1.526.708 personas habilitadas, 384.465 no fueron a las mesas de votación, es decir, el 25%.

Luego de esta elección el exsenador del Partido Independiente, hoy ministro de Trabajo, Pablo Mieres, propuso derogar la obligatoriedad, pero el proyecto de ley no prosperó.

Elecciones nacionales con matices

Leonardo Carreño

Las elecciones del organismo fueron instauradas en la Constitución de 1967

Las elecciones del BPS fueron instaladas en la Constitución de 1967, con el afán de votar los directores sociales de los Activos, los Jubilados y los Pasivos, para que obtengan puestos en el Directorio del organismo. Estos tres integrantes comparten la dirección con cuatro personas electas por el Poder Ejecutivo.

Para que las listas queden habilitadas en las elecciones, sus impulsores deberán juntar unas 10 mil firmas, equivalentes al 1% del electorado. Esa cantidad es mucho mayor que la que se necesita para habilitar una lista para las elecciones nacionales, cuando se piden al menos 1.500 adhesiones

La contrapartida, además, es poco alentadora para los candidatos: por cada voto se les da a las listas entre 80 y 90 centésimos. Por todo esto “es dificilísimo participar en una elección del BPS”, criticó Lisboa.

Quienes no se presenten a votar pueden justificar su falta si están enfermos, no pueden asistir por motivos de fuerza mayor, están fuera del país, o viven fuera del departamento donde tendrían que votar. En estas elecciones no se prohíbe la realización de espectáculos públicos, a diferencia de las elecciones nacionales.

Competencia en los tres rubros

Juan Samuelle

La agrupación Un Solo Uruguay participará de las tres ramas electorales

El 28 de noviembre las elecciones del BPS contarán con 1.772.595 habilitados, y habrá competencia en los tres rubros a votar. En la línea de los Activos, el candidato Luis Lisboa de la Lista 16, apoyada por Un Solo Uruguay, compite con Ramón Ruiz, líder de la Lista 11 del PIT-CNT, quien busca su reelección.

En los Pasivos Sixto Amaro, de la Lista 1 de la Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) –afiliada al PIT-CNT– compite por ser reelecto ante Virginia Vaz, de la Lista 6 de Un Solo Uruguay.

En el rubro empresarial Marcelo Ríos, respaldado por varias gremiales empresariales, compite con su Lista 22 contra José Pereira, de la lista 26 de Un Solo Uruguay.

Los centros de votación serán confirmados en el correr de la próxima semana por la Corte Electoral. Estarán habilitados desde las 8 hasta las 19:30 horas. Cada rubro a votar tendrá mesas de votación y papeletas distintas, lo que significa que las personas que califican para dos rubros –por ejemplo, alguien que sea jubilado y empresario– deberá votar en dos centros distintos y poner dos papeletas diferentes.

Una Corte Electoral “al máximo”

Diego Battiste La Corte Electoral en el proceso de revisión de firmas para derogar la LUC

El ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach dijo a El Observador que la Corte Electoral se “estresó al máximo” este semestre, que ha tenido un número inusual de elecciones, a las que se suma el conteo de las casi 800 mil firmas para habilitar el referéndum para derogar los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.

En el segundo semestre de 2021 se votaron autoridades para el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, la Caja de Profesionales, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Colegio Médico (CMU) y las autoridades estudiantiles de la Universidad de la República (UdelaR). Por todo esto, los trabajadores de la Corte han pasado de trabajar 6 horas a 8. Por ley el organismo no puede contratar más empleados, pero según Klappenbach los grupos de trabajo se han dividido para alcanzar los plazos de las distintas instancias electorales