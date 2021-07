Venezuela da ultimátum al Covax: "O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero", dijo Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio este domingo un ultimátum al Covax tras denunciar que el país ha hecho todos los pagos pendientes sin recibir vacunas para la inmunización contra el covid-19.

"El sistema Covax le ha fallado a Venezuela. Nosotros le cumplimos (...), haciendo magia para desbloquear recursos que nos tenían bloqueados", dijo Maduro, asegurando que su gobierno ha completado los US$ 120 millones de pago requeridos por el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que países en desarrollo tengan acceso a las vacunas.

"He dado instrucciones precisas a la vicepresidenta ejecutiva y presidenta de la comisión presidencial contra el covid (Delcy Rodríguez) de actuar esta semana y decirle ya un ultimátum al sistema Covax: ¡o nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero! Y nosotros, si nos devuelven el dinero, sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacerlo", agregó en un acto televisado. "Ya basta de burlas".

El mes pasado, en medio de una polémica que se ha extendido por meses, Maduro había pedido a su par de Estados Unidos, Joe Biden, que desbloqueara US$ 10 millones destinados a saldar la deuda de Venezuela.

Esos fondos, según el gobierno chavista, fueron congelados por un banco suizo para una "investigación".

Venezuela ha sido golpeada por sanciones financieras encabezadas por Washington, que dificultan su acceso al sistema financiero internacional.

Ciro Ugarte, director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ente regional de la OMS, había hecho referencia a ese saldo pendiente, aunque aseveró que el proceso para enviar vacunas a Venezuela estaba "en marcha".

"No puede ser. Ocho semanas con el dinero congelado (...). Si no se puede, si el sistema Covax dice que no puede, devuélvanos el dinero", insistió este domingo Maduro.

Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula más de 276.000 casos de covid-19 y cerca de 3.200 fallecidos, según cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que considera esconden un elevado subregistro.

El proceso de vacunación masiva ha sido lento en el país sudamericano.

Maduro dice que aproximadamente 11% de la población ha sido inmunizada, aunque la OPS reporta que apenas unas 224.000 personas han completado en Venezuela el proceso de dos dosis con la vacuna rusa Sputnik-V y la china Sinopharm, las disponibles en esta nación.

Fuente: AFP