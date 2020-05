Venta de asados para el 1° de Mayo mermó menos de lo esperado

La caída en las ventas de los carniceros previo al reciente 1° de Mayo –feriado nacional, considerando la conmemoración del Día Internacional del Trabajador– fue menor a la esperada, según fuente consultadas por El Observador.

Lo habitual es que en ese momento del año se triplique la colocación habitual de carnes. Este año, considerando los diversos impactos y medidas con relación a la emergencia sanitaria local por la llegada del covid-19 (coronavirus), se esperaba una merma en las ventas respecto a los años de escenario normal. Y si bien sucedió, no fue de un impacto mayúsuculo.

El secretario de la Unión de Vendedores de Carne (UVC), Hebert Falero, dijo a El Observador que en comparación a otros años, en los que se compraban hasta más de 10 kilos de asado por persona, en esta ocasión se vendieron, como mucho, hasta cinco kilos por cliente. Disminuyó notoriamente la cantidad de reuniones con mucha gente, admitió: "Se vendió más como para comer con la familia, en la casa".

Falero estimó en un 20% la caída en la demanda por asados previo al viernes pasado y señaló que la merma "no se hizo sentir", teniendo en cuenta que el precio de ese corte "subió un 40% respecto a otros años".

También informó que, en principio, se esperaba una mayor venta de mondongo –un corte más económico que ronda los $ 200 por kilo–, pero el asado continuo siendo "la gran vedette" de cara a la mencionada jornada.

Los asados, dependiendo de la calidad, tienen precios que van desde $ 300 a $ 350 el kilo, aproximadamente.

“Se siguió vendiendo asado, pero no en grandes cantidades. Casi todas las compras eran de dos, tres o cinco kilos, como para la casa y la familia. No hubo reuniones. No hubo ventas de 10 o 12 kilos por persona como antes”, sintetizó.

Panorama complicado

Por otro lado, Falero destacó que las ventas de carne en el mostrador “están bien”, pero que los repartos a bares o restaurantes no están funcionando como es habitual y ese es un ingreso muy importante de las carnicerías (ronda el 40% de los ingresos totales).

Además, opinó que “lo peor” puede venir en mayo, dado que en abril las personas, en general, cobraron el sueldo entero, mientras que durante el corriente mes comenzarán los cobros reducidos por presencias en el seguro de paro.

“Recién este mes se va a notar el 75% del sueldo del seguro de paro. No sé qué pueda pasar. No quiero decir que la venta vaya a caer, pero tenemos ese panorama”, concluyó.

La picada, la segunda favorita

Germán Moller, presidente de la Asociación Nacional de Carniceros, explicó que en líneas generales las ventas previo al reciente 1° de Mayo fueron “bastante buenas”. De todas formas, opinó que si bien el asado fue el preferido de los consumidores, se incrementaron las ventas de otros tipos de cortes, como la picada o la pulpa.

“Hubo más ventas de otros cortes en depreciación de la venta de kilos de asado. No fue una cosa de mucha diferencia, pero a los muchachos (carniceros) les llamó la atención la cantidad vendida de picada, algo que no es costumbre un 30 de abril. Si bien el asado fue la vedette, hubo más ventas de pulpa o carne picada”, señaló.

También observó que la gente fue precavida, dado que las ventas incrementaron el miércoles 29, dos días antes del feriado.

“La venta fuerte fue sin duda el jueves 30, pero el miércoles 29 también aumentaron. Previendo no aglomerarse, la gente se fue surtiendo desde el día anterior”, añadió.

El precio de la picada va de $ 250 a $ 300 por kilo dependiendo de la calidad, mientras que el de la pulpa es de $ 250 por kilo.