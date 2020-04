Venta total de los Criollos de Cerro Grande y Salpay

Un éxito fue el 8º remate conjunto de las cabañas Cerro Grande –de Claudio Masello Barreiro– y Salpay –de Pablo Masello Barreiro– que logró la colocación total de la caballada Criolla y a muy buenos valores.

La venta fue realizada el pasado viernes desde la propia estancia, pero sin público, para cumplir con las medidas sanitarias decretadas por el gobierno nacional, en el marco de la pandemia de covid-19 (coronavirus).

En total se comercializaron 61 ejemplares que hicieron un promedio de US$ 1.178. Se alcanzó un máximo de US$ 3.330, mientras que el precio mínimo fue US$ 450.

La conducción del denominado remate Nobleza Criolla estuvo a cargo de la firma Zambrano & Cía.

Germán Sapelli, responsable del departamento de Equinos de Zambrano & Cía, contó a El Observador que la caballada “estaba linda” y que el remate “fue muy bueno y ágil” dado que se contó con varios lotes que anteriormente fueron preofertados.

Ventas totales de las criollas de Masello en la estancia

Los valores 👉🏻 pic.twitter.com/8OFpiGMDeV — Zambrano & Cía. (@ZambranoyCia) April 3, 2020

Sapelli también informó que se trató de una liquidación parcial de la línea de resistencia de las dos cabañas que apostarán ahora a la línea de rienda y morfología.

“Nos quedamos muy conformes nosotros y las cabañas, por los valores y por el porcentaje de colocación, que fue total”, indicó.

Finalmente, comentó que los reproductores se dispersaron para varios puntos del país, como Tacuarembó, Paysandú, Salto, Río Negro, Flores, San José, Colonia, Lavalleja, Florida, Durazno y Cerro Largo.

Promedios