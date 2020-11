Verano de 2000: la vez que Maradona gambeteó a la muerte en Punta del Este

Apenas pasaban cuatro días del año 2000. Era verano y Diego Armando Maradona había cruzado el charco. Estaba en Punta del Este, de vacaciones, junto a su representante, Guillermo Cóppola, cuando la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol (IFFHS) lo había nominado quinto mejor jugador del siglo XX.

Un cuadro serio de hipertensión cambió los planes del ex futbolista argentino, fallecido este miércoles: debió ser internado en el sanatorio Cantegril y estuvo al borde de la muerte. Al día siguiente, El Observador tituló que Maradona sería interrogado por la Justicia luego de que se comprobara exceso de cocaína en su cuerpo y a las dos semanas ya estaba viajando a Cuba para iniciar un tratamiento contra la adicción a las drogas.

A continuación una crónica de El Observador repasando los hechos del 4 de enero de 2000.

El ex futbolista argentino Diego Armando Maradona (39) fue internado ayer en la sala de terapia intensiva del sanatorio Cantegril de Punta del Este afectado por una "crisis hipertensiva y arritmia ventricular", dijo el médico Frank Torres en la primera información oficial que brindó a la prensa pocas horas después de la internación. El futbolista, que se encuentra en el balneario desde el 31 de diciembre, llegó al sanatorio sobre la hora 14.30 acompañado por su amigo y apoderado Guillermo Cóppola.

Oficiales de la Brigada de Narcóticos de Maldonado concurrieron al sanatorio a interesarse del caso e informaron a la Justicia de la situación. Anoche, al cierre de esta edición, se desarrollaba en Maldonado una reunión entre la jueza Alicia de los Santos, el fiscal Juan Bautista Gómez, el jefe de Policía, Máximo Costa Rocha, y el director de Investigaciones, comisario inspector Luis Maldonado Lemos, entre otros oficiales. La Policía de Maldonado, luego de informarse del estado de salud de Maradona, evaluó que se trata de poner una situación anómala", por lo cual estimó necesario poner en conocimiento a la Justicia, dijeron a El Observador fuentes policiales.

El canal Crónica TV de Argentina informó, apenas se conoció la internación de Maradona, que el ex futbolista habría ingerido cocaína y que su estado de salud se debe a una sobredosis. Sin embargo, Cóppola negó esta versión en tanto los médicos declinaron confirmarla. "Nada que ver con la droga", dijo el apoderado de Maradona. "Las causas podrían ser múltiples", declaró por su parte el doctor Frank Torres cuando brindó el primer parte médico a los periodistas.

Leonardo Carreño

Para hoy al mediodía los médicos del sanatorio prometieron un segundo parte sobre la situación de Maradona.

Intervención judicial

La jueza De los Santos y el fiscal Bautista Gómez tomaron intervención en el caso debido a la conmoción social que desató la internación de Maradona en Punta del Este, aunque por el momento consideran que exista elementos para iniciar un presumario.

"No existen elementos para abrir un presumario y, por lo que respecta a los poderes del Estado, Maradona es un ciudadano argentino que se encuentra internado aquejado de un cuadro de hipertensión acompañado de una arritmia cardíaca. Hasta que no se establezcan las causas que generaron su malestar no podemos intervenir", dijo una fuente judicial a El Observador.

Por su parte, el jefe de Policía de Maldonado, Máximo Costa Rocha, dijo a los periodistas que no tiene ningún indicio de que la internación de Maradona se deba a una sobredosis de drogas, y aseguró que la intervención policial obedeció al interés que despierta el futbolista en la opinión pública. "Diego Maradona para ustedes (los argentinos) es un ídolo; para nosotros es un personaje que atrae multitudes", señaló Costa Rocha a periodistas de Argentina y Uruguay que siguieron la noticia desde Punta del Este.

El jefe de Policía agregó que será la Justicia la que deberá determinar si la internación de Maradona se debió a una sobredosis de drogas.

"Ya hemos dado intervención a la Prefectura por si corresponde seguir actuando", indicó Costa Rocha, ya que a esa fuerza pertenece la jurisdicción del hotel sobre la costa donde se alojaba el futbolista con su familia.

Maradona, su esposa Claudia y sus dos hijas se alejaron en el complejo hotelero Las Dunas de Manantiales. Antes de su internación en el sanatorio Cantegril el futbolista se encontraba en una chacra en la zona de José Ignacio, propiedad del empresario argentino Pablo Cosentino.

"La familia de Diego y sus amigos están muy molestos por las versiones (sobre una sobredosis) que están circulando que no tienen fundamento. Un hombre que llega manejando su camioneta, que además carga gasoil, tan mal no está. Entonces, paremos con el bardo, muchachos. Se sintió mal y se internó. Punto", pidió a los periodistas otro empresario argentino, amigo de Maradona, Constancio Vigil, que ayer lo visitó en el sanatorio.

Visitas ilustres

El ex presidente argentino Carlos Menem y el ex capitán de la selección uruguaya y de River Plate de Argentina Enzo Francescoli concurrieron anoche al sanatorio Cantegril a interesarse por el estado de salud de Maradona.

"Me voy tranquilo porque el amigo está bien, perfectamente bien, dijo el ex presidente cuando se retiró de la clínica. Ni Menem ni Francescoli pudieron hablar con el futbolista.

Por su parte, el presidente argentino, Fernando de la Rúa, se mostró preocupado por el estado de salud de Maradona. "Me enteré de lo sucedido y estoy preocupado. Espero que se recupere pronto", dijo de la Rúa al salir de la inauguración de la nueva planta del diario La Nación de Buenos Aires.