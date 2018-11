Verónica Alonso y Juan Sartori se acercan con timidez

Verónica Alonso dijo que no tenía idea quién era Juan Sartori. La senadora y precandidata nacionalista se enteró el 11 de octubre que el empresario millonario tenía planes de competir en la interna del Partido Nacional, cuando el semanario Búsqueda informó sus intenciones. “Varios me preguntan quién es Sartori, el candidato del Partido Nacional que surge ahora. No lo conozco, nunca lo vi y no sé qué piensa. Bienvenidos todos los que ayuden a sumar en el Partido pero alguien que vive hace más de 20 años fuera del país no parece el más comprometido con los problemas de Uruguay”, escribió en Twitter, con algunas palabras en letra mayúscula, ese mismo día.

Un mes y medio después de ese tuit, Alonso y Sartori comenzaron a acercarse.

Todavía no hubo un encuentro entre ambos, pero sí teléfonos que sonaron. Desde el entorno de Sartori aseguraron a El Observador que recibieron “entre cuatro y cinco llamados” de allegados a Alonso para concretar una reunión. En tanto, dirigentes cercanos a la senadora dijeron que quienes habían intentado comunicarse “tres o cuatro veces” fueron integrantes del equipo del empresario.

De todos modos, El Observador vio dos mensajes enviados por la senadora a gente del equipo de Sartori en los que pedía reunirse con el precandidato. Uno de ellos fue enviado el 5 de noviembre, día en que Sartori llegó a Montevideo.

De parte de Alonso, uno de los intermediarios en la comunicación que se dio hace varias semanas fue el diputado Álvaro Dastugue, dijeron las fuentes. Pero aún no hubo una comunicación directa entre Sartori y Alonso. Ya sea que los intentos de comunicación hayan venido de un lado o del otro, lo cierto es que este es el primer intento de acercamiento entre uno de los precandidatos del Partido Nacional con el empresario multimillonario que desembarcó en la política uruguaya con la intención de dar la lucha, primero en la interna de junio y luego en la elección nacional.

Desde el entorno de Alonso aseguraron que las intenciones de la senadora de ser precandidata por la agrupación “Esperanza Nacional” están intactas y siguen con la misma fuerza que el 18 de julio, cuando anunció públicamente su precandidatura.

Sartori estuvo dos semanas en Uruguay y volverá la semana que viene para hacer el lanzamiento oficial de su campaña. El 7 de diciembre de tarde se reunirá con la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón, y el 11 de diciembre hará su acto oficial en el Teatro Metro con porte de precandidato blanco. “Te invitamos a crear futuro” es la consigna bajo la que largará su carrera electoral.

Durante las dos semanas que estuvo en el país, Sartori buscó establecer contactos con referentes locales y diferentes actores sociales. Recorrió algunas localidades del interior del país para dialogar con vecinos y comenzó a preparar el terreno para su desembarco, mientras alrededor de cien personas trabajan en su propuesta programática. Mientras tanto, generó una campaña de expectativa en redes sociales y medios de comunicación con la pregunta: “¿Vos sabés quién es Juan Sartori?”. Esa pregunta era respondida por una voz en off en un video que lanzaron a mediados de mes: "Yo sé que vos no conocés a Juan Sartori, pronto lo vas a conocer".

Sartori tiene 37 años y a los 12 se fue a Europa con su familia. Desde que dejó Uruguay, pasó por Francia, Suiza y Estados Unidos. En 2015, se casó con Ekaterina Rybolovleva, de 26 años, en una isla griega que pertenece a la familia de Rybolovleva .

La reacción sobre su posible precandidatura no fue exclusiva de Alonso entre los blancos, aunque su reacción -al igual que la del senador Luis Lacalle Pou- fue excepcional. En la otra vereda, varios diputados, senadores e integrantes del directorio nacionalista manifestaron su rechazo a que un outsider de la política, multimillonario y que hace 25 años que vive fuera de Uruguay se tire a la política nacional con aspiraciones a ser el próximo presidente de la República.