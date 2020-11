Victoria política de Sudamérica: World Rugby modificó sistema de eliminatorias

Sudamérica Rugby (SAR) ganó una pulseada política y logró que World Rugby modificara el sistema de eliminatorias rumbo al Mundial 2023. De esa manera, los dos plazas y media de las Americas ya no se disputarán en el Americas Rugby Championship junto a rivales de Rugby Americas North (RAN) , sino que habrá un sistema mixto, en el que ambos subcontinentes competirán por separado y se encontrarán en dos finales para elegir a los clasificados. Así lo aseguraron a El Observador fuentes políticas del rugby.

La nueva clasificatoria constará, para Sudamérica, de una primera fase en la que jugarán Colombia, Chile, Brasil y Paraguay. Los dos mejores de ese cuadrangular, que se jugará en junio de 2021 en sede única, clasificarán a la segunda fase, que se jugará en julio, también en sede única. Allí se sumarán Uruguay y Argentina XV. Los argentinos no serán parte de la clasificatoria al Mundial (ya están clasificados de forma directa), pero los otros tres pelearán por las dos primeras plazas.

El campeón de esa segunda fase sudamericana jugará una final, en noviembre de 2021, ante el mejor de Norteamérica (RAN), en serie a ida y vuelta. El ganador clasificará al Mundial como Americas 1.

Paralelamente, el segundo de la segunda fase sudamericana (sin contar a Argentina) jugará, también en noviembre de 2021, una serie a dos partidos ante el 2° de América del Norte. El perdedor de esa serie quedará eliminado, mientras que el ganador clasificará a un playoff final americano. Allí se enfrentará al perdedor de la final entre Sudamérica 1 y Norteamérica 1. Esa serie será en julio de 2022, y el ganador clasificará al Mundial como Americas 2. El perdedor, en tanto, jugará el repechaje final intercontinental, que se disputará en noviembre de 2022.

La pelea política entre el Norte y el Sur se dio luego que el Norte dividió sus votos en las elecciones de World Rugby entre el inglés Bill Beaumont y el argentino Agustín Pichot, lo que fue decisivo para el triunfo del inglés. Desde ese momento, Sudamérica se mostró reacio a seguir compartiendo competencias juntos, ya que entendió que se había quebrado la confianza.

El nuevo esquema, de esa manera, significa el final del Americas Rugby Championship, que se disputó durante cuatro años (2016-2019). En junio, cuando se anunció el sistema de eliminatorias de todos los continentes, World Rugby había anunciado que las 2,5 plazas de América se disputarían en la Americas Rugby Championship, pero Sudamérica estableció un fuerte reclamo en contra de eso. En principio el plan de la región era poder tener una plaza directa, pero aunque no lo logró, el hecho de que World Rugby haya cambiado el sistema eliminatorio es visto por la región como una victoria política, porque además deja abierta la posibilidad de que Sudamérica tenga dos clasificados en Francia 2023, y que dos selecciones regionales tengan, al menos hasta noviembre de 2021, la chance de clasificar al Mundial.

Hasta 2019, Norteamérica tenía ventaja en la eliminatoria: el mejor del norte clasificaba directo, y el segundo jugaba con el mejor de Sudamérica por una plaza directa al Mundial y otra al repechaje final.

Además, la región asegura competencia premundial relevante para sus seis países más importantes, que son parte de un sistema de alta competencia que incluye a la Super Liga Americana de Rugby.

Desde Uruguay la situación también es vista como positiva porque al jugarse en momentos puntuales de las ventanas internacionales, aplica la regla 9, por lo que los clubes están obligados a ceder a sus jugadores. De esa manera Los Teros aumentan sus chances de tener disponibles a todos sus jugadores del exterior, algo que podía complicarse con la disputa de una ARC a lo largo de dos meses durante dos años, fuera de ventanas internacionales.

El nuevo sistema

Junio 2021

Pre Qualy Sudamericana

Chile, Brasil, Colombia, Paraguay

2 primeros clasifican a SAR Qualy 4N



Julio 2021

Qualy Sudamericana

Argentina XV, Uruguay, 1 y 2 de la fase anterior

Ganador clasifica a final americana como SAR 1

2° clasifica a playoff 1 como SAR 2



Noviembre 2021

Final americana

SAR 1 vs RAN1

Ganador clasifica a RWC 2023 como Américas 1

Perdedor clasifica a Playoff 2



Playoff 1

2° SAR vs 2° RAN

Ganador clasifica a Playoff 2



Julio 2022

Playoff 2

Perdedor final americana vs Ganador Playoff 2

Ganador clasifica a RWC 2023 como Américas 2

Perdedor clasifica a repechaje final



Noviembre 2022

Repchaje final

1 equipo Américas, 1 África, 1Europa, 1Asia

Ganador clasifica a RWC 2023