Villa Española, un club dividido por la política y el uso de las redes sociales

La resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de intervenir a Villa Española y desplazar a sus autoridades por seis meses reavivó una ríspida interna del club entre la directiva que presidía Miguel Romero y una facción opositora que fue la que pidió, en diciembre del año pasado, la intervención.

El expresidente de Villa Española, en 2011 y 2012, Edgardo Ramos Verde, presidente de la Agrupación de Atletas del Uruguay, el también expresidente Fabián Umpiérrez, Leonarda Pintos y la integrante de la Comisión Fiscal Alba Repetto fueron los firmantes del pedido de intervención.

"Este directorio actual, del cual a muchos los conozco, desvió el rumbo institucional del club porque la gestión debe estar separada de lo político partidario y ellos han confundido el camino y se los dije reiteradamente en asambleas. Yo pregunto, si entro a una cancha con la proclama 'Memoria y Justicia' ¿es político o no es político? Al que deja de pagar la cuota del club por eso, ¿qué le decimos?", expresó Ramos Verde en diálogo con Referí.

@VillaEspOficial

La camiseta con imágenes de desaparecidos en dictadura

En mayo de 2021, en el Campeonato Uruguayo de Primera división, Villa Española presentó una camiseta especial en homenaje y apoyo a la Marcha del Silencio que se realiza anualmente para recordar a los desaparecidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

Esa camiseta generó una denuncia ante la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) porque el estatuto de la AUF prohíbe todo tipo de proclamas políticas.

Sin embargo, el entonces integrante de la Comisión Disciplinaria de la AUF, Juan Pablo Decia, expresó oportunamente: "Eso no es una causa política, es algo vinculado a la defensa de los Derechos Humanos, es una causa hasta universal, diría, que no tiene contenido político. Por lo cual, a mi juicio y de la Comisión, no ameritaría ningún tipo de intervención del tribunal”.

Diferente fue la posición de Decia con respecto a la leyenda que mostró Santiago "Bigote" López, capitán de Villa Española, al sacarse en un partido la camiseta del club y mostrar en una remera que tenía abajo la leyenda: "No a la LUC". Sin embargo, ese hecho no fue oportunamente denunciado.

Ramos Verde fue más allá de la proclama del "Nunca Más" y "Memoria y Justicia" afirmando: "Si yo veo una foto del presidente del PIT-CNT y dice '¡qué bien Villa Española!' porque todos los jugadores del club, con la ropa de la institución, en las instalaciones del club están promocionando a firmar contra la LUC (ley de urgente consideración) o si veo al referente del equipo que en un partido televisado se levanta la camiseta y dice una inscripción 'No a la LUC', por más que estoy de acuerdo con todas esas intervenciones porque soy militante del Frente Amplio desde hace 30 años, no es por ahí. Le pedí hace tres años reuniones a la directiva porque estuvieron violando el estatuto de esa forma porque el club debe obrar por los fines institucionales que le marca el estatuto. Entonces, en un momento nos pusimos a levantar firmas para pedir el padrón electoral y convocar a una asamblea extraordinaria para hacerle preguntas a la directiva, pero hicieron caso omiso, ni nos dieron el padrón ni llamaron a la asamblea".

@VillaEspOficial

La camiseta violeta en homenaje a la diversidad

"Por esa razón, en diciembre presenté una cantidad de consultas al MEC que me las devolvió en abril diciendo que había irregularidades graves, pero igual le dieron un plazo a la directiva para regularizar su situación. Ahí se volvió al uso de las redes sociales que es una tomadura de pelo a los socios porque son redes institucionales. Estoy de acuerdo con todo lo que se hace a nivel social de parte del club, pero la realidad es que las actividades que puede hacer el club son las que figura en el estatuto", afirmó Ramos Verde.

"Se vulneraron nuestros derechos como socios, estos directivos creyeron que podían hacer lo que querían", agregó.

Los socios opositores a la directiva denunciaron "incumplimiento de resoluciones de asambleas, vicios formales en la convocatoria a las mismas y la confección de las actas, falta de realización de elecciones, realización de manifestaciones políticas e inexistencia de comisión fiscal en funcionamiento". El MEC constató "la existencia de incumplimientos estatutarios de toda naturaleza y entidad, pudiendo calificar algunos de ellos como graves", según el fallo al que accedió Referí.

En octubre de 2021, Bigote López respondió a través de su cuenta de Instagram las acusaciones que el club recibía de haberse "politizado" y entonces hizo sus descargos: “¿Qué es politizar al Club? Si politizar al club es hablar de diversidad, de derechos humanos, de homofobia, tener una biblioteca en el vestuario, generar una cuadrilla en la sede para entregar 5000 mil canastas al barrio en plena pandemia, tener una cantina que descentraliza la movida nocturna trayendo a los mejores artistas del Uruguay. Si a eso le llaman politizar el club, les quiero decir que el club está re politizado. Pará tener un mundo mejor siempre hay que politizar las cosas porque somos seres críticos y políticos en esencia, con cualquier decisión que tomemos. Nosotros siempre vamos a priorizar la política de la ayuda, la solidaridad, la defensa de los derechos, y la del amor al barrio y a los colores amarillo, rojo y violeta”.

“Esta es la misma política que nos llevó a primera División el año pasado. La que modernizó el Estadio, con riego automático, un gimnasio nuevo, una sede agrandada y renovada, con una nueva fachada en construcción, la que nos llevó a ser el tercer equipo que vende más camisetas en Montevideo, con su marca propia, a tener un club saneado, una biblioteca y una huerta para el barrio, entre tantas otras cosas. Si esto entendés por politizar, de verdad espero que haya muchos más clubes politizados, que transformen realidades”, agregó.

@VillaEspOficial

La imagen de Luisa Cuesta en la camiseta 2022

La cuestión de las elecciones

"El estatuto vigente dice que las elecciones del club son en febrero de cada año. En Villa Española hace tres años y medio que no hay elecciones. La directiva aduce que no se han hecho a causa de la pandemia, pero mienten. Yo les dije que en este país, en pandemia, se votó intendente o hubo elecciones en los clubes", sostuvo Ramos Verde.

"Además, hace tres años que el club viene funcionando sin Comisión Fiscal. Había una sola persona que nunca fue convocada, Alba Repetto, una de las firmantes. En diciembre se hizo una asamblea de la cual me fui antes de que terminara, en la que se nombraron fiscales suplentes para conformar la Comisión Fiscal, pero hasta el día de hoy no se sabe quiénes son. Yo integro una comisión, la de reforma de estatutos o la comisión fiscal, pero nunca me notificaron cuál".

Omar Cazarré, secretario de Villa Española, dio su punto de vista a Referí: "Nosotros ya respondimos la denuncia y sobre el fallo hay cuestiones en las que no estoy de acuerdo, sobre todo en lo referente a 'hacer política'. Ahora, sobre las irregularidades es cierto que el estatuto dice que las elecciones se tienen que hacer una vez al año. Pero eso nunca pasó en el club. De hecho, uno de los denunciantes que es Fabián Umpiérrez estuvo en el cargo desde 2013 a 2018 y en ese período hubo elecciones una o dos veces. No se respetó eso tampoco. Ojo, eso no nos exime a nosotros de responsabilidad. Esta directiva viene regularizando muchísimas cosas del club a nivel institucional, económico, administrativo y estatutario".

@VillaEspOficial

El Obdulio Varela mejorado por la nueva directiva

"Antes integraba la directiva gente que no tenia la antigüedad suficiente, que no estaba al día con la cuota o incluso que no era socia. Eso se revirtió en el último tiempo. Nosotros seguimos funcionando normalmente, estamos preparando el balance de 2021 para presentarlo a la asamblea y ahí convocar a elecciones. Lo haremos para agosto o setiembre", agregó.

"El camino que vamos a seguir es el mismo para plantear fecha de asamblea y elecciones. No tenemos nada que ocultar. Ya hemos pasado por la aprobación de la asamblea como cuando se aprobó el balance de 2020, se eligió una Comisión Fiscal nueva que se había desintegrado porque había muchas personas que habían renunciado. En esa asamblea Ramos Verde se fue antes y se ve que no se enteró que se votó por amplia mayoría el apoyo a la directiva, más allá de que hay mil problemas y seguramente errores también", admitió.

"Tenemos que asumir sí que las elecciones se deben hacer todos los años, aunque también es algo que ya se planteó en asamblea que es necesario reformar los estatutos porque son muy viejos y las elecciones deberían ser cada dos años, que es lo más normal. Hay una comisión para reformar los estatutos que hace muchos años la integraba el propio Ramos Verde, pero nunca participó, aparentemente nunca se preocupó mucho por los estatutos, hasta ahora. Y obviamente es necesario reformarlos", dijo Cazarré.

"Nunca fue la voluntad de esta directiva perpetuarse ni evitar que haya elecciones. De hecho, en la elección de noviembre de 2020 fuimos elegidos con el 100% de los votantes, ni siquiera hubo un voto en blanco. No nos parece este revuelo tan grande, creo que se pudo haber hecho distinto. Vamos a presentar un recurso planteando esto mismo: la intención de hacer elecciones convocando a asamblea y presentándoles un balance. El balance del 2020 fue el primero en la historia del club auditado por profesionales, lo cual es parte de las exigencias de Conmebol y FIFA", manifestó.

¿Y ahora, qué va a pasar a futuro?

"A los seis meses termina la intervención y se debe llamar a elecciones. Ahí hay una posible doble interpretación de qué puede hacer la actual directiva, si presentarse o no después de la intervención. No habría impedimento a que lo hagan aunque éticamente no estaría muy bien. Ahora, si termina antes del plazo de los seis meses la intervención, esta directiva no podría seguir al frente del club por lo que estableció el fallo", sostuvo Ramos Verde.

Leonardo Carreño

Santiago "Bigote" López, capitán y símbolo del club

"Sé que ahora van a decir que esto tiene que ver con el gobierno de turno, pero ya adelanto que no es así. De los denunciantes yo soy del Frente Amplio, otro es del Partido Nacional y otro del Partido Colorado. Al gobierno lo criticaremos cuando lo tengamos que criticar y en el ámbito que corresponda. Pero eso no lo tiene que hacer un club de fútbol. La razón de todo esto es que las instituciones deben ser ajenas a las cuestiones político partidarias", agregó.

Cazarré, por su parte, expresó: "El camino que queremos recorrer es convocar a la asamblea, convocar a las elecciones, elegir nuevas autoridades y seguir. Nosotros o quien sea el que se presente. Nosotros nos volveremos a presentar. No queríamos la intervención, se lo dijimos al MEC y le pedimos asistencia desde el punto de vista formal para no errarle y la respuesta del MEC terminó siendo que interviene. Pero no lo tenemos que ver como algo esencialmente negativo, aunque no es algo que esperábamos".

"Esta intervención le cuesta dinero al club y es un dinero que el club no tiene y vamos a tener que encontrarle la vuelta para juntar esa plata. Pero lo tenemos que ver como una oportunidad que tiene el club para seguir mostrando lo que ha hecho el club desde el punto de vista económico, social y de compromiso con el barrio. Eso está a la vista. Y estamos en ese camino".

El interventor percibirá $ 35 mil mensuales según lo dictaminado por el MEC.

"Creo que el club va a salir fortalecido después de todo este proceso", agregó Cazarré.

El fallo dispuso que el interventor, Leandro Iglesias, deberá "convocar a elecciones de los órganos directivos de la entidad, previa depuración del padrón social y la confección de un cuerpo normativo que regule con claridad y hacia el futuro el uso de las redes institucionales, las manifestaciones públicas de la entidad así como de sus representantes en la calidad de tales y el uso de las instalaciones sociales, de acuerdo al estatuto; estableciendo asimismo el procedimiento disciplinario pertinente frente a su incumplimiento, poniéndolo a consideración de la asamblea general extraordinaria, pudiendo avanzarse en el presunto proyecto de reforma estatutaria en el que la institución vendría trabajando. Todo ello sin perjuicio del desempeño de todas las actividades que corresponden a los órganos sociales de la entidad, no debiendo suponer la medida, alteración de la conducción deportiva de la entidad".

Villa Española disputa actualmente el torneo de Segunda División Profesional y está igualado con Miramar Misiones en la segunda plaza para la disputa de un repechaje contra un equipo de Primera División Amateur para definir un eventual descenso. De todas formas, al torneo le queda mucha tela por cortar y con el nuevo entrenador, Diego Franco, el equipo ganó 10 de los últimos 21 puntos disputados.

@SegundaAUF

El Villa la pelea en Segunda División

Por último Cazarré concluyó diciendo: "También está claro que a nivel de manifestaciones de las redes sociales, en particular con los Derechos Humanos y con la diversidad, no somos el único club que se pronuncia. Eso nos parece un poco raro o llamativo, pero también nos deja contentos que cada vez más clubes hayan asumido esa postura de comprometerse con lo que sucede alrededor, más allá de lo estrictamente deportivo".