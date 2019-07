Villar: "Les pido a todos que me den la oportunidad de conocerme"

El candidato del Frente Amplio Daniel Martínez presentó este viernes a su compañera de fórmula, la exedila Graciela Villar.

Martínez dijo en declaraciones a la prensa que fue un disparate que se dijera que “hubo un casting” para consolidar la elección, que le llevó una semana.

Para el candidato una posibilidad era buscar alguien de la “militancia o el compromiso social” y otra posibilidad era alguien con “diálogo y trayectoria”.

"Villar tiene capacidad cuestionadora y renovadora” además de una “gigantesca capacidad de negociación”, explicó.

La exedila dijo que hasta que el Plenario no la respalde y la proclame como candidata es una "precandidata a la vicepresidencia". "El Frente Amplio tiene sus propios mecanismos internos, de los cuales soy profundamente respetuosa. La propuesta del compañero que fue electo para candidato a la presidencia debe ser sometida al Plenario y será el Plenario el que me respalde o me vete, porque es parte de esa democracia que los frenteamplistas nos hemos dado", explicó.

Además, agregó que quiere "saludar a los compañeros que hicieron esta campaña y muy en particular a la compañera Carolina Cosse”, a quien le dedicó algunas palabras.

“Soy una trabajadora. Mi universidad fundamental fue el movimiento obrero”, dijo Villar. “Mi compromiso siempre ha sido con los pobres, nunca por cargos, sino por representar a quienes lo delegaron en mí”, agregó.

“Les agradezco a todos: a los que me conocen y a los que no trabajaré para que me conozcan”, finalizó.

Corporación militar

Luego de la declaración, Villar brindó una rueda de prensa en la que volvió a referirse con dureza al candidato del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

"La corporación militar ha tomado la forma, como un camaleón, del sistema democrático para tener una expresión parlamentaria y yo creo que eso atenta contra el sistema de partidos y contra la democracia en si misma", dijo Villar.

"Sería muy triste que los uruguayos se olvidaran de lo que representaron los militares cuando no estuvieron sometidos a la Constitución y la ley", dijo. "Daremos una nueva pelea en el parlamento si es que la corporación militar tiene un representante en él", agregó.

Molestias en Asamblea Uruguay

Consultada sobre la situación de molestia que se generó en el sector Asamblea Uruguay a raíz de la elección de Villar, la candidata a vice dijo: "Nos hemos peleado mucho, pero a la hora de los hornos sabemos que el día después es el mas importante".

"Sé y confío que Asamblea Uruguay, con su líder y los compañeros que están al frente, van a tener la capacidad para poner todo al servicio de un proyecto futuro de gobierno", agregó.

Además, explicó que no fue notificada sobre la molestia del sector y que se fue por "la puerta grande". "Renuncié a mi cargo y en ningún momento salí a hablar mal de Asamblea Uruguay".

"Danilo ha sido, junto con el Pepe y Tabaré, una trilogía que ha conducido al país a tres gobiernos del Frente Amplio", finalizó.