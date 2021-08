Matías Viña ya es fijo para Mourinho y dio su primera asistencia en Roma

Tal como lo hizo desde su llegada a Palmeiras, Matías Viña desembarcó en Roma con vocación de protagonista, nada menos que con José Mourinho como entrenador.

El lateral de la selección uruguaya lleva cuatro partidos jugados, todos como titular y estuvo todos los minutos en cancha. Dos por la Serie A y dos por Europa League. Roma los ganó los cuatro para un gran arranque del ciclo del laureado DT portugués.

EFE/EPA/Massimo Pica

José Mourinho, gran arranque de un ciclo

El ex Nacional dio este domingo su primera asistencia. Fue para el 1-0 de Lorenzo Pellegrini. Su potente llegada tras combinarse con el francés Jeremy Veretout terminó en un preciso centro al primer palo para que Pellegrini definiera con suma precisión tras gran control.

Viña, de 23 años, fue entrevistado después por el equipo de prensa de Roma y habló en español.

“Es la cuarta victoria consecutiva. Estoy muy contento y satisfecho con el desempeño del equipo. Todos aportan lo suyo y esta unidad se ve luego en el campo”, dijo.

"El grupo me recibió muy bien y ayudó a mi inclusión tanto en los entrenamientos como en el partido. No me refiero solo a los jugadores y al cuerpo técnico, sino a toda la gente que trabaja en Trigoria y eso te da mucha confianza y me está ayudando", agregó.

La mentalidad debe ser ir partido tras partido, entrenar duro en Trigoria y jugar el partido con un objetivo: llevarse a casa los tres puntos", concluyó.