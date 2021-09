Violencia de género: advierten que nueva guía repercutirá en contabilización de denuncias

El Ministerio del Interior rectificó la “guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género” que había enviado este martes y de la que informó La Diaria. El ministro del Interior Luis Alberto Heber dijo este miércoles en el Parlamento que finalmente no exigirán a la víctima o denunciante que presente pruebas, sino que consultarán si está en condiciones de aportar alguna para favorecer la investigación. Sobre la primera versión de la guía, que lo exigía como condición, dijo que se trató de un error. que "estaba mal redactado" y lo arreglaron.

De todos modos la guía genera una interrogante. Aún no se ha aclarado cómo repercutirá en la contabilización de las denuncias el hecho de que se informe, al denunciar, si existe un antecedente. Luego de su comparecencia en el Parlamento, el ministro Heber expresó: "No lo tomamos nosotros como una ampliación. No sé de dónde sale, en el texto que nosotros ponemos simplemente lo que decimos es informar si hay un antecedente previo. Es decir, si esto es reiterado, ¿para quién? Para el fiscal, (para) que sepa. Si es una nueva denuncia, o son dos denuncias o es una sola que se amplía eso lo determina la fiscalía no nosotros".

Sin embargo, el fiscal William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, dijo a El Observador, que eso lo define el Ministerio del Interior. Según explicó, cuando se presenta una denuncia, se le asigna un número en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, el sistema informático que comparten Policía y Fiscalía. "Eso impacta en el Sipau, que es el sistema de la Fiscalía, pero es una definición del Ministerio del Interior. Después, en caso de que sean conexas las denuncias, la Fiscalía unifica los casos para investigar todo junto, pero la resolución de hacer una denuncia o la ampliación de una denuncia depende del Ministerio del Interior. Si la denuncia se hace en comisaría o de la Fiscalía, no en la parte que tiene que ver un fiscal, sino en la recepción de denuncias dentro de la Fiscalía, hay esa posibilidad. (...) No importa dónde se haya hecho la denuncia, entra en el sistema del Ministerio del Interior", explicó Rosa.

Consultado sobre quién define cuándo hay ampliación de denuncia y cuándo se radica una separada, el fiscal explicó: "Cuando hay una ampliación de una denuncia es que el antecedente, que lo que sucedió antes, está en la misma denuncia (...) Es una cuestión de metodología que impacta en los números, pero eso no es algo que a los fiscales nos interese, sino que nos interesa la mejor forma de poder trabajar los casos", agregó.

Del Ministerio del Interior no respondieron a las consultas de El Observador para aclarar este punto.

Frente Amplio: guía "pone en riesgo la vida" de las mujeres

El Frente Amplio afirmó que si bien la guía, "fue mejorada" respecto de su versión original, las modificaciones en el procedimiento policial de recepción de denuncias "tienen la clara intencionalidad de bajar los números". A través de un comunicado afirmaron que esta guía exige a la víctima más requisitos para la presentación y ampliaciones de una denuncia que al resto de las víctimas de otros delitos.

Según la fuerza política esto se intenta alcanzar “por el desestímulo como por la unificación de las ampliaciones" y "se refuerza con las declaraciones del ministro del Interior cuando plantea erróneamente que la baja de las denuncias de violencia doméstica es un logro positivo”. Agregaron que hay aspectos de la ley de urgente consideración que también añaden un aspecto perjudicial.