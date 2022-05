Vistage, una plataforma para la toma de decisiones

Hacer que los empresarios logren mejores resultados. Esa es la consigna de Vistage, una entidad global de coaching organizacional para ejecutivos y asesorías, diseñada para gerentes generales, dueños de empresas y líderes empresariales. Es una organización con más de 30 mil socios en 26 países; en Uruguay tiene presencia desde 2018.

Alejandro Laborde, director de Vistage, aseguró que en nuestro país cuentan con 230 miembros repartidos en 23 grupos de más o menos 10 personas cada uno en el que el modelo a seguir, como marca su línea, es el propósito de ayudar a los “números uno de empresas, CEOs, dueños y los que ocupen los máximos niveles de decisiones” de una firma a tomar mejores decisiones para mejorar su calidad de vida. “Y así, por transición, impacte positivamente en la calidad de vida de sus familias, colaboradores y de los entornos en los que están inmersos cada uno”, señaló.

Detalló que para la membresía no se tiene en cuenta el tamaño de la empresa ni la antigüedad de ese ejecutivo en el cargo. “Justamente, la riqueza de los grupos de pares es la diversidad de perfiles. Que un número uno tenga por delante una disyuntiva clave y se pueda nutrir de 10 a 12 miradas distintas que provienen de ejecutivos de diversas industrias y de diversos tamaños”, explicó. Por esto, en las reuniones, un corporativo puede recibir un consejo de una pyme y una pyme puede beneficiarse del consejo de alguno con más experiencia.

Vistage funciona con la metodología de colaboración entre pares en grupos de entre 12 y 16 ejecutivos, líderes no competidores entre sí de modo que se pueda colaborar libremente, beneficiándose con los puntos de vista y aprendizajes de cada uno. Los grupos son coordinados por personas experimentadas (Chair, en la jerga de esta firma) que ayudan a llevar adelante la reunión y que además se reúnen mensualmente en forma individual con cada miembro del grupo.

“Debe ser un grupo en el que no haya conflicto de intereses. Que no se junten competidores de la misma industria que luchan por el mismo mercado, y tampoco que existan relaciones fuertes entre cliente y proveedor. Para que no haya limitaciones a la hora de exponer, contar o pedir un consejo”, aclaró Laborde.

El Chair

El coaching ejecutivo en Vistage prevé un encuentro mensual y otro individual para conversar sobre los desafíos de los miembros de cada grupo. El coordinador del grupo o Chair funciona como guía y es el que ofrece su experiencia y orientación.

“Los grupos se juntan una vez al mes, un día entero, y además cada miembro se reúne en sesión individual con el Chair de su grupo. Así, si sos miembro Vistage, tenés dos reuniones al mes: una con todo tu grupo y una ‘mano a mano’ con tu Chair. El Chair es típicamente un ex número uno, un ex consultor, en sus 60 años más o menos, que ya no está más en línea de trabajo y su rol es volcar su experiencia hacia los miembros del grupo; una figura 100% facilitadora de la reunión, que no da repuestas, sino que ayuda a que la reunión grupal fluya y que la metodología funcione”, agregó el director de Vistage.

La otra función del Chair es la de hacer seguimiento a los miembros de su grupo. “Es una conversación mezcla de coaching, mentoría y tutoría, un poco de todo”, dijo Laborde y destacó la importancia de ahondar en los asuntos personales y ayudarlos a que se animen a volcarlos en el grupo, que los comenten como desafíos clave o temas estratégicos.

“En vez de ser un abordaje con un consultor, el nuestro es multifactorial o multidimensional; la gran diferencia es que si sos del rubro tecnología, tu problema lo está mirando alguien del mundo del agro, de la publicidad, de relaciones laborales o de la industria, y te hace pensar por fuera de tu ámbito”, prosiguió. “La ventaja es que tu empresa o tu problema lo mira gente que padece un problema parecido al tuyo pero con una mirada o forma de encararlo distinta”.

Además, se propone un componente “súper importante” que es la “rendición de cuentas”, cumplir con los deberes. En este sentido, el director describió que se preguntan “qué hiciste con tal cosa” y hay seguimiento de los temas. “Es como los grupos de corredores, los que siempre te hacen mantener el ritmo. En los grupos de pares, esto es muy importante, es un valor agregado”, enfatizó Laborde.

“Llevado al mundo empresa es repetir prácticas que sirven en otras dimensiones. Y tener conversaciones sin cassette. Salir de lo políticamente correcto, animando a decir cosas duras sin que pase nada. Como decirle a alguno que está tomando malas decisiones. Eso no te lo dice cualquiera. Pegarse con cariño, con confianza y fraternidad. No es muy normal en el mercado uruguayo”, concluyó.

Tipos de problemas

Los desafíos que plantean los empresarios, normalmente, apuntan a preguntas sobre cómo ser mejor líder, mejor empresario y mejor persona. Laborde indicó que los temas son “muy diversos”, tanto como lo son las personas que se acercan, pero se pueden extraer algunas conclusiones acerca de cuáles son los problemas más recurrentes.

En primer lugar, cómo hacer crecer la compañía con todas sus implicaciones: de forma ordenada, con cultura de trabajo, sin perder los valores y la esencia de la empresa. “Es una de las grandes disyuntivas”, dijo el titular de Vistage.

“Otra cosa que suele estar arriba de la mesa es cómo hago para retener el buen talento, para generar cultura de empresa, para concebir equipos de alto desempeño, ambiente colaborativo, para que la gente quiera trabajar conmigo”, añadió.

También se da el ida y vuelta acerca de las empresas familiares, y cómo seguir con el legado del padre, abuelo o bisabuelo. “La continuidad para realizar una transición ordenada y buscar un sucesor cuando en la familia no hay quién quiera agarrar el cargo, cuando los hijos tienen otros perfiles, y no se encuentra un buen sucesor. Es otra de las disyuntivas que se manejan”, mencionó Laborde. “Y una última: cómo preparo mi empresa para ser vendida en el mercado y que sea atractiva; o cómo la ordeno para tener una estructura más profesional”.

Vistage Conecta

Después de dos años, Vistage vuelve a organizar su gran evento anual en el que reúne a su comunidad, invitados y a referentes del ámbito empresarial. El “Vistage Conecta 2022, el poder del intercambio” se llevará a cabo este martes 31 a partir de las 18:30 horas en la terraza del Aeropuerto Internacional de Carrasco, y tendrá como oradores invitados al expresidente argentino, Mauricio Macri, y al director de TED, Gerry Garbulsky.

Recordó que el primero de estos eventos en el país, en 2018, tuvo como invitado a Conor Neill, profesor del IESE Business School; en la segunda edición, en 2019, los conferencistas fueron Diego Forlán y el preparador físico Santiago Alfaro. En 2020 y 2021 no hubo encuentros debido a la pandemia del covid-19.

Este año “viene Garbulsky, director de TED y que tiene un podcast que se llama Aprender de Grandes, súper recomendable, en el que trata acerca de que somos personas inacabadas, que no hay empresarios que se la sepan toda y sobre la importancia de seguir aprendiendo toda la vida. Ese será el foco de su charla”, consignó Laborde.

En tanto, Macri no viene “en el rol de político”, sino como empresario y líder de un club –Boca Juniors– y de un gobierno, tanto de una ciudad como de un país. “Cómo tomaba decisiones, de quién se rodeaba, con quién compartía los problemas más íntimos, cómo armaba sus equipos de trabajo, cómo era lidiar con los egos, cómo es ser hijo de…”, resumió Laborde sobre algunas de las cuestiones que abordará el ex primer mandatario de la vecina orilla en su pasaje por Uruguay de la mano de Vistage.