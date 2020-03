Volar desde Europa a Montevideo, si se compra pasaje esta semana, cuesta hasta 7.000 euros

La mayoría de las aeorlíneas están reprogramando sus vuelos sin costo debido al cierre de fronteras decretados por los gobiernos a raíz del coronavirus. La medida dispuesta por el gobierno uruguayo a partir de la medianoche de este viernes obliga a decenas a encontrar fórmulas para llegar al aeropuerto de Carrasco. Pero quienes no hubieran sacado el pasaje con antelación, se encontrarán con precios exorbitantes que pueden llegar a costar US$ 7.000.

El decreto del gobierno, publicado este martes, determina que desde el viernes quedan prohibida la llegada de vuelos privados provenientes de Europa cualquiera sea la escala, por el plazo de 30 días corridos."Los pasajeros que provengan de “zonas de alto riesgo”, sin importar las escalas realizadas, no podrán ingresar al país y deberán ser reembarcados por la empresa transportista", establece el texto.

Agrega que quedan exceptuados los tansportes de bienes, mercaderías, correspondencia, insumos y ayuda humanitaria y sanitaria.

Las aerolíneas, por su parte, vienen lanzando comunicados diarios sobre qué políticas tomarán con quienes ya tuvieran pasajes antes de que se declarara la emergencia. Latam informó que "todos los pasajeros que tengan vuelos nacionales o internacionales afectados y que viajen a partir del 16 de marzo de 2020, podrán reprogramar la fecha de su vuelo sin costo alguno hasta el 31 de diciembre".

Iberia indicó: "Si tiene un billete emitido hasta el 11 de marzo para volar entre el 1 de marzo y el 30 de abril, le ofrecemos la posibilidad de cambiar la fecha de su vuelo o solicitar un bono por el importe del billete"

AirEuropa también se expresó sobre el tema para los uruguayos: Si "hay un cambio de fecha para volar hasta el 15 de junio es gratuito"." Si deseas cambiar después del 15 de junio, podrás realizarlo abonando tan sólo la diferencia de tarifa. Para solicitarlo, deberás ponerse en contacto con tu punto de venta o agencia de viajes", agregó.

¿Qué pasa si se quiere comprar un boleto de un día para otro?

Latam exhibe en su sitio web pasajes para regresar desde Madrid este miércoles a un costo desde US$ 2.179 a US$ 2.806. Para el jueves son de desde US$ 1.231 a US$ 2.845.

Iberia ofrece vuelos a Montevideo por US$ 3.591. Ese vuelo sale el miércoles a las 23.55 desde Madrid y llega a las 6.55 al aeropuerto de San Pablo, desde dónde se debe hacer conexión a Montevideo. El vuelo total es de 18 horas.

Air Europa ofrecía un boleto desde Madrid directo a Montevideo por US$ 2.695 para el miércoles, mientras que para este jueves no tiene ofertas de pasajes.

¿Y fuera de Madrid?

María Noel está viajando por Europa desde el 21 de febrero. Tenía previsto su regreso el 31 de marzo. La ola de medidas de los gobiernos y el brote de la pandemia la obligó a modificar sus planes. Estuvo en varios países europeos y este martes se encontraba en Lisboa, donde se encontró con su prima.

"Nos complicaron porque no nos dejan ir a España, que es por donde tenemos que volver", afirmó a El Obserador.

Fueron al aeropuerto para encontrar la forma de regresar. "Estaba lleno de gente", dijo. En la oficina de Latam no había nadie que las atendiera. Al final le dieron un papel y le pidieron que llamaran a un número. "Ahí nos dijeron que no había vuelos", contó.

Se fijaron en internet para regresar antes del 20. Encontraron cifras de entre 2.000 y 7.000 euros. Por ahora, decidieron esperar a ver qué solucionan encuentran.

Hablaron con la embajada y les dijeron que estaban recopilando información de todos los uruguayos que están varados en el exterior y que intentaran comunicarse con las aerolíneas para volver.

Por ahora, no tienen fecha segura de regreso. La buena noticia fue que los dueños del apartamento que alquilaban en Lisboa contemplaron la situación y les permitieron quedarse dos días más.

Desde Inglaterra y Holanda

El sitio web de Latam sugiere vuelos desde US$ 2.800 para regresar a Montevideo desde Londres como el más barato. El más caro puede costar US$ 4.343. Todos con un tiempo de viaje de 22 a 25 horas.

Regresar a Uruguay desde Ámsterdam cuesta entre US$ 3.489 a US$ 4.087.