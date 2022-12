Volodímir Zelensky conversó con los presidentes de Estados Unidos, Francia y Turquía

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky habló telefónicamente el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Durante el domingo, también lo hizo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con el de Turquía, Recep Tayyik Erdogan.

La Casa Blanca emitió un comunicado que contiene un párrafo muy sugestivo: el mandatario de la primera potencia de mundo “recibió con satisfacción la apertura declarada del Presidente Zelensky y a una paz justa basada en los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

Por su parte, el presidente ucraniano tuiteó: “Una fructífera conversación con el presidente de Estados Unidos. He expresado mi gratitud por otro paquete de seguridad. Hablamos de una mayor cooperación en defensa, protección y mantenimiento de nuestro sector energético. Hemos coordinado posiciones en vísperas de la cumbre en línea del G7”. Añadió que “¡2l liderazgo de Estados Unidos se mantiene firme!”.

Son sin duda los dos temas que dominan el ámbito de las conversaciones de los aliados de Ucrania con el mandatario en momentos donde el frío se hace muy difícil y pronostica tres meses y medio de una guerra donde la población civil pasa frío y pasará más frío aún.

La Casa Blanca no omitió que Biden habló con Zelensky “para subrayar el apoyo continuo de Estados Unidos a la defensa de Ucrania mientras Rusia continúa los ataques contra las infraestructuras energéticas.

Biden destacó cómo Estados Unidos da prioridad a los esfuerzos para reforzar la defensa aérea de Ucrania a través de la ayuda financiera que incluye los recientemente anunciados US$ 275 millones en equipos capaces de contrarrestar el uso ruso de drones iraníes.

Washington había anunciado el pasado 29 de noviembre una contribución de US$ 53 millones para apoyar la infraestructura energética destinada a reparar la red energética de Ucrania tras los ataques selectivos de Rusia. También “ha reafirmado el compromiso de Estados Unidos de seguir proporcionando a Ucrania asistencia humanitaria, económica y en materia de seguridad, exigiendo responsabilidades a Rusia por sus crímenes de guerra y atrocidades, e imponiendo costes a Rusia por su agresión”, añade el comunicado presidencial.

Macron y Erdogan

La conversación con Biden fue la tercera que Zelensky mantuvo con presidentes clave en la diplomacia de esta guerra que en Nochebuena cumplirá 10 meses. Primero habló con el presidente francés Emannuel Macron, como una continuación del encuentro virtual en la conferencia llevada a cabo en junio en París. “Hemos discutido la implementación de nuestra fórmula de paz de 10 pasos, la cooperación en defensa y la estabilidad energética de Ucrania”, tuiteó Zelenske.

“Ucrania podrá contar con el apoyo de Francia todo el tiempo que haga falta hasta que su soberanía y su integridad territorial sean restablecidas por completo”, señaló Macron. Pero el mandatario francés también hizo referencia a diálogos de paz al reclamar “garantías de seguridad” para Rusia en el momento en que se negocie una hipotética paz con Ucrania. Eso había desconcertado a Zelensky y a algunos aliados de Ucrania.

Macron, que tuvo diálogos con Vladimir Putin había dicho en junio: “No hay que humillar a Rusia, para que el día en que los combates cesen podamos construir un camino de salida por vías diplomáticas”.

Zelensky también habló el domingo con Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía que también mantiene diálogos con Putin y fue el artífice del acuerdo para que los granos ucranianos pudieran salir de los puertos del Mar Negro.

El diálogo entre Zelensky y Erdogan estuvo centrado en una “potencial expansión” del corredor de granos. Horas antes, Erdogan se había comunicado con Putin para saber si Rusia está dispuesta a incluir otros productos en la lista de exportables por los puertos ucranios y también reclamó un rápido fin al conflicto.

“Trabajamos constantemente con nuestros socios”, ha afirmado Zelensky en su discurso nocturno por vídeo, informa Reuters, añadiendo que espera algunos “resultados importantes” la próxima semana de una serie de eventos internacionales en los que se abordará la situación en Ucrania.

La realidad es que más allá de algunas publicaciones en redes sociales o comunicados oficiales, las conversaciones de paz no están a la vista. Rusia no mostró ninguna disposición a volver a las fronteras previas al conflicto y Ucrania no está dispuesta a que la República del Donbás tenga un estatuto diferente a la Constitución. Crimea, que declaró una independencia de Kiev en 2014 está bajo el ala de Rusia, donde tiene su poderosa flota del Mar Negro, y es un lugar de intensos combates y Kiev no está dispuesto a reconocerlo. Además, ambos países no dejaron de atacar objetivos logísticos o energéticos con misiles y drones en las últimas semanas.