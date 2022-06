¿Vuelve? Giovanni González necesita jugar y no descartó un regreso a Peñarol

El lateral uruguayo de Mallorca de España, Giovanni González, no descartó un posible regreso a Peñarol en el actual período de pases, luego de manifestar que necesita sumar minutos en este semestre, con el Mundial de Qatar 2022 en el horizonte.

En España informan que el jugador está pensando continuar en Mallorca, club al que llegó en enero de este año y con el que tiene contrato hasta 2024.

Pero el club recientemente hizo uso de la opción de compra del lateral Pablo Maffeo, lo que complica su titularidad para la próxima temporada, indicó Marca.

Instagra

Gio en Mallorca

Por eso, su entorno ya lo está ofreciendo a distintos clubes, agregaron.

Este domingo, el lateral declaró que estaba abierto a cambiar de club en este período de pases.

Consultado por un posible regreso a Peñarol, expresó: “Necesito volver a sentirme importante en un equipo. Necesito jugar. No le cierro la puerta a nadie”, dijo a Punto Penal de Canal 10.

Staff Images / CONMEBOL

El lateral en Peñarol

González jugó cuatro temporadas en los aurinegros, siendo campeón del Uruguayo en dos ocasiones.

Cuando le preguntaron por la opción que tuvo de fichar por River Plate argentino, que junto a Mallorca era el más interesado en hacerse con sus servicios, dijo no arrepentirse por no haber pasado al “millonario”.

"No me arrepiento de haberle dicho que no a Gallardo. Mi sueño era ir a Europa", dijo el jugador de 27 años, quien vive su primera experiencia internacional.