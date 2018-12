Wall Street se recupera con fuerza tras el derrumbe navideño

La primera sesión de Wall Street tras el feriado de Navidad mostró que las acciones estadounidenses se alejaron de los mínimos de 20 meses alcanzados el lunes y tuvieron su mejor resultado diario desde marzo de 2009.

Las acciones en Wall Street treparon con fuerza gracias a un rebote de las firmas tecnológicas y minoristas -lideradas por Amazon.com- que puso al mercado en camino de acabar con una racha perdedora de cuatro sesiones.

"Hay una modesta sensación de estabilidad temporal que regresa a los mercados de acciones", dijo Nick Bennenbroek, estratega de divisas de Wells Fargo en Nueva York.

El Promedio Industrial Dow Jones subió al menos 1.000 puntos en una única sesión por primera vez el miércoles, en un rebote generalizado que también dio al índice S&P 500 su mayor ganancia porcentual en más de nueve años, luego de haber estado al borde de confirmar un mercado bajista.

El Dow Jones subió 1.086 puntos (4,99%) a 22.878 unidades y el índice S&P 500 ganó 116,63 puntos ( 4,96%) a 2.467,70 unidades. Por su parte, el índice Nasdaq Composite subió 361,44 puntos (5,84%), a 6.554,36 unidades.

Dentro del S&P, el sector de tecnología, cuya caída de un 9,2% en las últimas cuatro sesiones fue la más pronunciada entre los 11 principales subíndices que lo componen mostró una suba de 5,1%.

El sector minorista avanzó luego de que un informe de Mastercard mostró que las ventas en Estados Unidos en la temporada de fiestas de fin de año fueron las más fuertes en seis años. Amazon.com Inc subió un 9,45% tras reportar una temporada "récord" hasta US$ 1.470 por acción.

Otros miembros del grupo de empresas tecnológicas que han estado presionados recientemente también subieron. Las acciones de Facebook treparon 8,16 % hasta US$ 134, Netflix lo hizo 8,46 % hasta US$ 253,7 y Alphabet subió 6,48% hasta US$ 1.039.

Los mercados bursátiles se desmoronaron en diciembre en medio de controversiales declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y creciente preocupación por el futuro de la economía mundial. ¿Cuáles son los principales factores que lo explican?

Interferencia política

Una y otra vez Trump ha criticado a la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos por su política de crecientes tasas de interés. Antes de la reunión de la Fed de la pasada semana, Trump dijo en tono enérgico que la entidad no debería elevar nuevamente las tasas.

Esos comentarios de Trump rompieron con la tradición de sus predecesores de evitar comentarios sobre la Fed para de esa forma no comprometer la independencia de la entidad. Como se esperaba, la Fed optó por subir nuevamente las tasas la semana pasada y ofreció apenas sutiles indicaciones de que los futuros aumentos serán más espaciados.

Para algunos comentaristas, a Trump el tiro le salió por la culata porque tal vez la Fed subió las tasas para demostrar que no se deja influir por la política.

Tras la decisión de la Fed, algunos medios estadounidenses dijeron que Trump consideró destituir al presidente de la entidad Jerome Powell, aunque este miércoles el asesor económico de la Casa Blanca Kevin Hasset dijo que el trabajo de Powell no corre peligro. Esa señal trasmitió tranquilidad a los mercados.

¿Demasiadas alzas de tasas?

La propia Fed es una fuente de preocupación con sus reiterados aumentos de tasas. Esos incrementos elevan automáticamente los intereses de las hipotecas así como de los créditos para autos y otros bienes de consumo. La Fed dice que sube las tasas para evitar el recalentamiento de la economía. Empero esa lógica quedó en cuestión porque el incremento de la pasada semana fue acompañado de una revisión a la baja de sus expectativas de crecimiento e inflación.

Menos crecimiento mundial

Los debates sobre la Fed ocurren justo cuando la economía mundial da señales de que su crecimiento se está ralentizando. En octubre, el FMI recortó su previsión de crecimiento mundial para 2018 y 2019 a 3,7% para ambos años. Antes esperaba un crecimiento de 3,9%.

Y a fines de noviembre la directora gerente del FMI Christine Lagarde dijo que las previsiones podrían ser nuevamente revisadas a la baja en enero. El FMI también advirtió durante meses que hay que esperar una disminución de los beneficios económicos que aparejó la rebaja de los impuestos de Estados Unidos el año pasado.

La empresas estadounidenses están repatriando menos dinero. La consultora Oxford Economics dijo que la cantidad repatriada bajó de US$ 294.800 millones en el primer trimestre a US$ 183.700 millones en el segundo y a US$ 92.700 millones en el tercero.

Guerra comercial

Los inversores están igualmente preocupados por las consecuencias de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias económicas del mundo que además son altamente interdependientes. La economía china ya ha reducido su crecimiento. Dado que también la de Estados Unidos empezó dar señales de ralentización, los inversores temen un perjuicio para la economía mundial.

(Con información de Reuters y AFP)