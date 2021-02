Walter "Cucuzú" Brilka, figura del carnaval uruguayo, anunció su retiro definitivo

Walter Brilka, conocido popularmente como "Cucuzú", ya no será una de las figuras del canaval uruguayo en actividad.

Según informó Sport 890 hace algunos días y publicó luego Calle Febrero, el artista dejará los tablados de manera definitiva en 2021, en una decisión que según él mismo comentó en entrevista "no tiene vuelta atrás".

"El carnaval me ha dado mucho y estoy agradecido por eso, pero llegó la hora de decir basta", dijo Cucuzú sobre su retiro.

Humorista, comediante y figura del parodismo nacional, Cucuzú ganó menciones como Figura Máxima del Carnaval en dos ocasiones y había participado por última vez de un espectáculo como parte de los parodistas Gitanos.

Algunos de los mejores momentos de su carrera los vivió integrando Los Joker's, Momolandia, Los Jacquet's –ganó el primer premio en 2007 por su personaje de Francisco Franco– y en Zíngaros, en donde obtuvo el primer premio en 2009 con la parodia de El Lazarillo de Tormes.

Cucuzú también tuvo un pasaje extenso por televisión junto a Jorge Baillo en el programa Rumbo a la cancha, emitido por VTV. En una entrevista con El País en mayo del año pasado, el humorista había dicho que el canal había decidido "cortarlo" del programa, pero que aún así le pagaban el sueldo.

"Últimamente me tocó conducir el programa solo en algún caso y si bien no lo hago de la misma forma que Jorge (Baillo) creo que lo hice bien. Llevé invitados competentes y hablamos de esto que está pasando. Pero unos días después me dijeron: 'Por un tiempo no vengas'", dijo en la entrevista sobre su situación en el programa.