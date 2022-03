Whisky, una inversión de lujo: el single malt subió casi 600% en los últimos 10 años

El mercado de los whiskys raros se ha revalorizado un 540% en la última década, según el índice de inversiones de lujo de la consultora inmobiliaria más importante de Reino Unido.

El single malt se posiciona como objeto de deseo de los inversionistas de lujo. En los últimos años, su valor coleccionable ha aumentado en mayor proporción que el precio del barril de crudo Brent y que el oro, ubicándolo entre los analistas financieros y los brokers como uno de los activos más codiciados para invertir y vender en la actualidad.

Según el índice de la consultora Rare Whisky 10 , el año pasado se comercializaron más de 172 mil botellas de scotch con un valor de 75 millones de libras esterlinas (unos US$ 99 millones), lo que significa un aumento del 29,97% con respecto al récord de 2019 (57 millones de libras esterlinas), logrando un incremento del 19,88% en relación al récord del mismo año con casi 144 mil botellas de whisky vendidas.

Por qué invertir en un whisky escocés

Son muchos los coleccionistas que deciden invertir en whisky escocés. El aumento del valor del whisky en un 582% en los últimos diez años viene acompañado de una revalorización del single malt, según un informe de The Wealth Report de la consultora inmobiliaria Knight Frank.

El mismo le ha otorgado la categoría de activo rentable, aún más lucrativo que las piezas de arte. Además, este informe incluye por primera vez al whisky como inversión de lujo, cuyo valor se multiplicó un 40% en 2018.

Este fenómeno se da a nivel mundial y es muy similar al mercado del arte. Lo particular es la escasez y rareza que hace que estas partidas se vuelvan muy codiciadas e incremente su valor dentro del mercado de los coleccionistas.

Según Knight Frank Rare Whisky 100 Index, un reporte que refleja la evolución de los precios de 100 de las botellas más buscadas de whisky escocés en subastas de Reino Unido, el valor de estas bebidas espirituosas han subido en la última década casi un 600%.

La tendencia del Whisky Money (invertir en whisky) surge a partir de la pasión por los single malt finos y raros. El whisky es el nuevo "oro líquido" y el reflejo de una tradición milenaria. Su valor incrementa con el paso del tiempo y depende de su rareza o escasez: mientras más difícil sea de encontrar, mayor será su costo.

Cuánto cuesta un escocés de lujo

Estas bebidas espirituosas son originarias de seis regiones protegidas de Escocia: Highland, Island, Islay, Lowland, Campbeltown y especialmente de Speyside. A diferencia de otros whiskies escoceses, los single malt se elaboran con cebada malteada en una única destilería, además son destilados mínimo dos veces al año en alambiques de cobre y añejados exclusivamente en regiones barriles de roble por lo menos tres años.

Hace un par de años se rompió el récord de la botella de whisky más cara de la historia: The Macallan 1926 Fine & Rare Collection 60 Year Old, la cual fue subastada en vivo por Sotheby's por US$ 1,9 millones. Es una pieza de museo destilada en 1926, que se embotelló en 1986.

El espirituoso de esa barrica tan especial dio para rellenar solo 40 botellas en la primera edición, de las cuales 24 fueron intervenidas por artistas de la talla de Sir Peter Blake y Valerio Adami. Esa misma expresión de The Macallan se vendió hace 15 años en US$ 20 mil.

El Cronista-RIPE