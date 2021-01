Wuhan: visita clave de OMS al "kilómetro cero" de la pandemia

El mercado, donde se vendían animales salvajes vivos, está cerrado desde enero de 2020, y los guardias solo dejaron entrar a los vehículos del equipo de investigación de la OMS.

El equipo terminó la cuarentena de 14 días el jueves y comenzó su investigación de campo el viernes.

Esta visita es políticamente muy sensible para Pekín, acusada de haber tardado en reaccionar a los primeros casos de covid-19 reportados a finales de 2019 en Wuhan, una enorme metrópoli del centro de China.

El gobierno comunista casi no comentó la misión y minimiza su alcance. "No se trata de una investigación", dijo el viernes un portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian.

El domingo, los expertos no respondieron a ninguna pregunta cuando llegaron al mercado.

Los miembros de los servicios de seguridad dijeron a los periodistas presentes en las inmediaciones que se marcharan.

Peter Daszak, uno de los miembros del equipo, tuiteó que se habían realizado "visitas a lugares muy importantes, un mercado mayorista primero y ahora el mercado de pescado de Huanan".

"Muy informativo y crucial para permitir a nuestros equipos conjuntos de entender la epidemiología del covid, cómo empezó a propagarse a finales de 2019", añadió el presidente de EcoHealth Alliance, una asociación con sede en Estados Unidos y especializada en la prevención de enfermedades.

Very important site visits today - a wholesale market first & Huanan Seafood Market just now. Very informative & critical for our joint teams to understand the epidemiology of COVID as it started to spread at the end of 2019. https://t.co/kERfcHFUOY