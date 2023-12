Yamandú Orsi le contestó a Lacalle: "Me preocupa el tono del presidente"

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, contestó al presidente de la República, Luis Lacalle Pou luego de que en una actividad empresarial en la que se encontraron en Progreso, el mandatario le pidiera "cuidar los modales".

"Me preocupa el tono del presidente. Totalmente fuera de tono y no corresponde para la investidura", dijo en rueda de prensa. Orsi agregó que fue dicho ante un "público que no tiene nada que ver". "No corresponde", apuntó.

El jerarca agregó: "Uno el tono lo tiene que cuidar siempre". "Hay que cuidar mucho el adjetivar y calificar, si en algún momento caigo en eso, está bueno que se nos haga saber", indicó.

Orsi ratificó sus dichos sobre el caso Marset. "Yo considero que hubo cosas que no fueron claras", declaró.

El precandidato frenteamplista cree que Lacalle Pou está en campaña, pero que eso "no es tan extraño". "No me horrorizo por eso ni me ofende. El balance que hizo el otro día en general lo hace en marzo, eso no debe llamar la atención", declaró en referencia a su discurso en la cena de Centro de Estudios para el Desarrollo, realizado la semana pasada, donde habló de algunos logros de su gobierno.