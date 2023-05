Yanina Latorre estrenó su programa en El Observador radio y habló sobre la salud de Jorge Rial

Yanina Latorre estrenó su programa, Yanina 107 9, en la tarde de El Observador radio, la emisora multiplataforma que se inició este lunes, que dirige Luis Majul y que pertenece al grupo de medios El Observador en América.

Luego de presentar al equipo que la acompañará, que está integrado por Gustavo Noriega y su esposo, Diego Latorre, exfutbolista y comentarista de ESPN, Latorre se refirió a la salud del periodista Jorge Rial, que sufrió una descompensación en Colombia y debió ser internado.

"No voy a fingir demencia, yo tengo un encono con Jorge Rial, no voy a decir que lo detesto pero no es un tipo al que quiera. Él tampoco me quiere a mi, me ha hecho la vida de colores, pero a pesar de todo esto me enteré de que Ángel (De Brito) tuvo la primicia y me lo contó, creo que a las 12 de la noche. Quedé consternada", comenzó aclarando Latorre.

"Lo que no puedo creer es que desde hace dos días leer gente deseándole la muerte, anunciando que estaba muerto, noticias fake", siguió. "Tanto meme, tanto deseo, estamos hablando de un periodista, te puede gustar o no, no lo sigas, no comentes", aseveró. "No se cómo va a ser despertar de esta situación y que él vea todas las barbaridades que le están deseando".

"Yo lo lamento y quiero que se recupere. Tiene dos hijas y un nieto, una familia y la muerte no se la deseo a nadie", aseguró a pesar de que recordó el caso de Beatriz Salomón, actriz que tuvo un conflicto grande con Rial luego de que el periodista emitiera una cámara oculta en la que se veía a su ex marido, el cirujano Alberto Ferriols, ofreciendo su servicio a una mujer trans a cambio de recibir favores sexuales. "Tampoco es para rasgarse las vestiduras porque estuve viendo mucho conductor que siempre le dio, ahora lavándose, sacandose todo de encima. No, tampoco nos olvidemos", sentenció.

Yanina 107.9 va de lunes a viernes de 16 a 18 hrs. por El Observador 107.9

