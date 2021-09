Zoe Acosta, del ballet al remo y de Río Negro a Nueva York

Se formó en natación y ballet, empezó a remar a los 11 años en el Liebig's de Fray Bentos y se potenció al llegar a Remeros de Mercedes para convertirse en integrante de la selección uruguaya de remo. Varias universidades de Estados Unidos comenzaron a seguirle los pasos y hace un par de semanas Zoe Acosta decidió irse a la Syracuse University de Nueva York. Remar, formarse integralmente y entrar a otra dimensión deportiva. Nada mal para una chiquilina de 19 años.

En las escalinatas de la Universidad

"Cuando tenía 11 años mi profesor de educación física de la escuela, Bruno Castroman, me invitó a probar a ver si me gustaba el remo en el Liebig's Rowing Club y desde ahí sigo remando", contó Acosta a Referí desde Estados Unidos.

Nueve años después, lo impensado: "Me contactaron ofreciéndome una beca y era una posibilidad muy grande que no se puede rechazar. Es difícil dejar atrás mi vida, pero son grandes oportunidades en las que no dudás en decir que sí", expresó Acosta que aún no sabe que carrera va a hacer en la universidad: "Estoy indecisa por ahora, pero tengo que elegir en el próximo semestre".

En su familia, el deporte es asunto serio. Su hermano es profesor de natación, triatlonista y tiene un gimnasio. Sus primos son Hernando Cáceres, basquetbolista, y Rodrigo Cáceres, nadador.

Ruben Arbolito fue el otro entrenador que la formó y cuando pasó a Remeros de Mercedes quedó bajo las órdenes de Marcelo Trigo.

El entrenador de ese club contó: "Las razones por las que pidió pase fue que Liebig's solo podía correr el single y en canoitas porque no había otras mujeres y en Remeros de Mercedes se becan 50 mujeres con el programa Rema Mercedes. Entró a un grupo numeroso y eso le permitió competir en diferentes pruebas".

Con Macarena Bonilla en Remeros de Mercedes

En Remeros de Mercedes se destacó de forma inmediata: "Toda la base de formación que tenía como nadadora la ayudó a sobresalir enseguida", reveló Trigo.

"Rápidamente empezó a hacer campamentos de selección y a competir en torneos internacionales, fue a Argentina y su primera participación en selección fue en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018. A partir de ahí quedó siempre en la selección, fue hasta el Preolímpico y Sudamericano en Río", expresó el entrenador.

En 2020 obtuvo un resultado que rompió los ojos y determinó que las universidades estadounidenses comenzaran a seguirla. "El año pasado ganó la Copa América de remorgómetro en su categoría y en sub 23 y ahí comenzaron a contactarla. Le preguntaron qué remaba, en qué tipos de botes y después de seis meses de conversaciones eso cristalizó en su viaje a Estados Unidos", recordó.

En el último Sudamericano, en Río de Janeiro, ganó la medalla de oro del doble par abierto junior junto a Nicole Jarson. En noviembre seguramente estará defendiendo a Uruguay en los Juegos Panamericanos juveniles de Cali.

Gentileza Francisco Martirena

Con Nicole Yarson, medallistas sudamericanas

Parte del arreglo con su Universidad es que pueda venir a competir por la selección uruguaya en torneos internacionales en sus próximos cuatro años.

Acosta competirá en División I de NCAA y será compañera de cuatro remeros que fueron olímpicos en Tokyo 2020.

"Mi sueño es el de todo deportista, poder ir a los Juegos Olímpicos", reveló.

Las claves del éxito

Trigo destacó su conducta como atleta: "Se toma las cosas muy en serio, durante cinco años viajaba todos los días a Mercedes desde Fray Bentos que está a 30 kilómetros y siempre era de las primeras en llegar".

Otra de las razones por las que destaca es su genética. "Tiene un tamaño importante y el hecho de haber empezado con natación desde niña la hizo ingresar al remo con formación; rápidamente aprendió la técnica del remo y en sus primeras regatas le fue muy fácil marcar la diferencia".

Acosta en el single

El entorno familiar fue otra de las claves de su progresión: "La acompañaron en toda su carrera deportiva, los padres siempre estuvieron encima de ella y hasta hicieron una inversión para comprarle un bote para que tuviera su propio single para correr".

En Remeros de Mercedes se transformó en una referente para las niñas más pequeñas.

El club mercedario, se transforma así en un semillero y trampolín para las universidades de Estados Unidos ya que años atrás Guillermo Mazilli consiguió una beca por el remo y recientemente se graduó en la Universidad de Daytonna como ingeniero aeroespacial.

Y allá va Zoe Acosta a crecer como deportista. Nada menos que a la gran manzana.