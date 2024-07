30º Aniversario del Atentado a la AMIA: un Llamado a la Justicia y a la Memoria

Este ataque no fue un evento aislado. Solo dos años antes, el 17 de marzo de 1992, la Embajada de Israel en Buenos Aires fue blanco de un atentado similar, dejando 29 muertes y 242 heridos. Ambos ataques marcaron profundamente no solo a la comunidad judía, sino también a toda la Argentina y a la región. Estos actos de terror, con evidencias claras que apuntan a Hezbollah y a Irán como los responsables intelectuales y materiales, dejaron una herida abierta que aún hoy, 30 años después, no ha encontrado consuelo.