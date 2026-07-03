Agentic Centricity: el nuevo campo de batalla del comercio ya no es la interfaz, es la decisión

El comercio digital entra en una etapa en la que atraer, persuadir y convertir a consumidores humanos ya no basta. La inteligencia artificial agéntica empieza a ocupar una capa anterior y más determinante del journey: la interpretación de la intención, la comparación de opciones y, cada vez más, la ejecución de la compra. Para marcas, retailers y marketplaces, la pregunta estratégica ya no es solo cómo vender mejor, sino cómo seguir siendo elegibles, defendibles y rentables cuando un agente decide por el consumidor.

Hasta hace muy poco, todo el ecosistema del comercio digital partía de una misma premisa: del otro lado de la pantalla había una persona que navegaba, comparaba, dudaba, se entusiasmaba, abandonaba carritos, regresaba atraída por una promoción o elegía una marca gracias a la confianza construida con el tiempo. Sobre esa hipótesis se diseñó todo el andamiaje del eCommerce: el marketing, la experiencia de usuario, la performance, la logística y la experiencia del cliente. Sin embargo, esa premisa ya no basta para explicar lo que sucede actualmente.

La nueva etapa del comercio no elimina al consumidor humano, lo aumenta, lo representa, lo asiste y, en algunos casos, empieza a ejecutar por él. Estamos presenciando, o mejor dicho protagonizando, un cambio radical a nivel de ecosistema digital donde quien experimenta la transformación es el interlocutor, ya no el canal, ni la interfaz, ni siquiera la experiencia. Pasamos de diseñar solo para personas a diseñar también para sistemas que leen, comparan, filtran, priorizan y actúan en nombre de esas personas.

Ese es el corazón de lo que llamo: Agentic Centricity . Para dejarlo más claro, podemos decir que si el Customer Centricity puso al cliente humano en el centro de la estrategia comercial, el Agentic Centricity obliga a poner también en el centro al sistema que ese cliente usa para decidir . No se trata de reemplazar una mirada por otra, sino de operar en un modelo dual: seguir siendo deseables para humanos y, al mismo tiempo, volverse legibles, confiables y ejecutables para agentes.

Los datos muestran que esta transición ya no pertenece al terreno de la especulación. McKinsey reporta que el 88 por ciento de las organizaciones usa IA en al menos una función, pero solo el 23 por ciento está escalando sistemas agénticos en alguna parte de la empresa. La brecha es clara: las empresas ya usan IA, pero pocas la han convertido en capacidad operativa real. Gartner, por su parte, advierte que más del 40 por ciento de los proyectos de IA agéntica podrían cancelarse antes de fines de 2027 debido a costos crecientes, un valor de negocio poco claro o controles de riesgo insuficientes. Es decir, no estamos ante una falta de entusiasmo. Estamos ante una falta de arquitectura.

El consumidor ya está naturalizando la delegación a los sistemas inteligentes. Las empresas, en cambio, siguen muchas veces atrapadas en pilotos, demos o capas conversacionales montadas sobre operaciones que todavía no resolvieron lo básico: catálogo consistente, pricing preciso, stock prometible, promesa de entrega trazable, políticas ejecutables y fuentes de verdad gobernadas.

Ahí surge la primera gran tensión de esta saga. En la era agéntica, estar integrado no implica estar preparado. Tener APIs no significa ser machine readable. Tener datos no significa ser legible y ser legible, además, no garantiza ser elegido.

La legibilidad operativa es hoy la nueva condición de entrada. Un agente no interpreta las ambigüedades con la paciencia humana. Si el precio cambia según el canal, si el stock no es confiable, si la política de devolución está redactada como texto legal pero no como regla operativa, si la promesa de entrega no puede calcularse por zona, producto y nivel de servicio, el sistema no negocia, penaliza ni descarta directamente. Ese descarte puede ser invisible para los tableros tradicionales.

Durante años medimos sesiones, clics, carritos y conversiones. Pero si el agente filtra antes de que exista una sesión, una parte crítica de la decisión ocurre fuera del radar del retailer. Vamos a seguir revisando los dashboards correctos para un journey que ya no explica por completo cómo se tomó la decisión.

Ahí nace una nueva capa de gestión que todavía pocas compañías están considerando: la visibilidad agéntica. Así como durante años aprendimos a optimizar para buscadores, marketplaces, redes sociales y motores de recomendación, ahora tendremos que aprender a optimizar para sistemas que no solo muestran opciones, sino que también filtran, ponderan, recomiendan y ejecutan. Esto obliga a crear nuevos indicadores: tasa de elegibilidad frente a los agentes, calidad de los datos estructurados, consistencia de la promesa, precisión del inventario, confiabilidad logística, reputación verificable y costo de ser elegido. El problema es que muchas empresas siguen midiendo la consecuencia —tráfico, conversión, carrito—, pero no la causa invisible que ocurre antes: si el agente las consideró, las descartó o nunca pudo leerlas. En la era agéntica, lo que no es legible no compite; y lo que no se mide, queda fuera de la estrategia.

La segunda tensión es la disputa por la intermediación, en la que no todos los agentes juegan del mismo lado. Un agente de plataforma optimiza dentro del ecosistema de quien lo opera. Un agente del consumidor debería optimizar en función de la persona que delegó la decisión. Entre ambos aparece una nueva cabina de mando del comercio: quién interpreta la intención, quién define qué atributos pesan, quién ordena la shortlist, quién captura la señal y quién monetiza la recomendación.

Por eso, la conversación ya no puede reducirse a estar o no estar en una nueva superficie de IA. Estar presente no equivale a tener estrategia. Una marca puede ser visible para un agente y, aun así, quedar comercialmente indefensa si no puede traducir sus diferenciales a señales verificables. “Calidad premium”, “mejor servicio” o “confianza” pueden funcionar en una campaña, pero para un agente necesitan equivalentes objetivos: tasa de devoluciones, cumplimiento de la promesa, rating verificado, precisión del inventario, tiempos de respuesta, resolución posventa y políticas claras.

La tercera tensión es económica. El comercio agéntico no es solo una nueva oportunidad de conversión; también puede convertirse en una nueva capa de peajes. Instant Checkout en ChatGPT, desarrollado con Stripe sobre el Agentic Commerce Protocol, mostró que el checkout dentro del asistente ya está en producción en Estados Unidos. Eso abre enormes posibilidades, pero también obliga a modelar el P&L. Fees de agente, procesamiento de pagos, costos de plataforma, visibilidad patrocinada, servicio, devoluciones y la dependencia de intermediarios pueden erosionar el margen si la empresa entra sin un diseño económico.

La pregunta, entonces, no es si hay que participar en el comercio agéntico. La pregunta es bajo qué condiciones. ¿Qué datos se exponen? ¿Qué permisos se conceden? ¿Qué puede ejecutar un agente en nombre de la empresa? ¿Hasta qué monto? ¿En qué categorías? Con qué trazabilidad. Con qué fallback humano. Con qué accountability.

Los guardrails dejan de ser un detalle técnico y pasan a ser infraestructura de negocio. Un agente sin límites, logs, umbrales, permisos ni mecanismos de auditoría no es una capacidad en producción. Es una delegación temeraria con buena interfaz.

La verdadera ventaja competitiva de esta etapa no será tener la demo más atractiva, sino construir soberanía sobre el contexto. Eso significa gobernar los datos propios, traducir la identidad comercial a señales estructuradas, definir reglas explícitas de ejecución y preservar la lógica económica del negocio cuando la decisión empiece a pasar por terceros.

En el comercio agéntico no gana quien más experimenta. Gana quien mejor decide antes de acelerar. La IA no corrige la falta de criterio. La expone. Y cuando la ejecución acelera más rápido que la decisión, lo que escala no es la ventaja: escala el desorden.

El nuevo campo de batalla del comercio unificado no será solo la pantalla, el feed, el checkout o la app. Será la arquitectura de decisión la que determine si una empresa puede ser leída, comparada, recomendada, ejecutada y defendida por sistemas que actúan en nombre del consumidor.

La pregunta final para cualquier líder de retail, marca o marketplace en Iberoamérica es incómoda, pero necesaria: cuando un agente empiece a decidir por tu cliente, ¿tu operación estará preparada para construir un negocio propio o será apenas un insumo más dentro del negocio de otro?

(*) Esta columna integra todos los contenidos compartidos en la Saga #AgenticCentricity de la Newsletter Digital Commerce Capsule