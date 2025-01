Por qué las mujeres celebramos el Globo de Oro a Demi Moore

Demi no sólo se alzó con la bandera del mensaje que promueve la historia, la lucha descarnada y perdida contra el paso del tiempo que libran las mujeres, sino que además se animó a mostrarse desnuda. En cuerpo y alma. En la pantalla y en las entrevistas que concedió luego para promocionar la película. “Nunca me sentí cancelada por mi edad. Mi percepción particular es que no importa lo que esté pasando fuera de ti, lo que en realidad importa es cómo tú respondes al problema. Nunca pienso en mí misma como una víctima”, dijo en la rueda de prensa en el Festival de Cannes pasado y fue aplaudida por las mujeres presentes. De esa manera, sentó su postura en la lucha contra los estándares de género y edad en Hollywood.