El delito que acecha dentro del hogar e indigna

Denuncias de estafas crecieron 2.000%

Hace algunas semanas me refería a las bondades de ser un estafador y te hablaba de cómo los delincuentes se llevan de arriba el castigo por quedarse con los ahorros de un trabajador fruto su trabajo honesto, o de la herencia familiar. Y eso porque la estafa es un delito que no se denuncia, no se persigue y no se penaliza. Y si se penaliza, suele tener una pena menor, lo que permite al estafador volver al ruedo fácilmente.