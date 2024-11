El mito de la felicidad perpetua

Hace un tiempo, mientras revisaba mis redes me topé con una frase que me dejó pensando: "La felicidad es una elección." No puedo evitar sentir que, cada vez que leo algo así, me invade una especie de incomodidad. ¿En serio es tan pero tan fácil? Como si todo dependiera de un simple clic mental, una opción predeterminada que podés seleccionar como quien elige el filtro de una foto en Instagram. Pero no, la vida no funciona así. Y la felicidad, mucho menos.

Vivimos en una época en la que se nos vende la idea de que la felicidad debe ser nuestro estado natural, perpetuo. Que cualquier otra emoción, sea tristeza, enojo o frustración, es casi una falla de software en el sistema humano. Y no estoy diciendo que la felicidad sea algo negativo, ni mucho menos, pero la obsesión por alcanzarla en todo momento me parece, cuanto menos, peligrosa.

A veces siento que hemos entrado en un ciclo donde el malestar es casi tabú. Como si no estuviera permitido estar mal, o simplemente tener un mal día. Parece que tenemos que estar siempre bien, siempre sonrientes, siempre mostrando nuestra mejor versión. Y, claro, eso no es real. Lo que me lleva a preguntarme: ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para sostener esta ilusión de felicidad constante? Porque, seamos sinceros, la vida está llena de momentos incómodos, imperfectos y caóticos, y es ahí, en ese desorden, donde realmente suceden las cosas importantes.

Recuerdo una conversación reciente con un amigo. Me decía que si no estamos bien, es porque algo estamos haciendo mal. Y me quedé pensando en esa idea, que parece haberse infiltrado en la cultura del bienestar contemporáneo. Es como si el malestar fuera una anomalía que hay que corregir cuanto antes, en lugar de aceptarlo como parte del proceso de estar vivos. Pero yo creo que la verdadera trampa está en esa idea de que el bienestar es un estado perpetuo y estático, cuando en realidad es todo lo contrario. Las emociones fluctúan, cambian, se transforman. Y eso es lo que nos hace humanos.