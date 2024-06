El plan para la noche del 30: doble dosis de clonazepam y a esperar

Fue la interna que tuvo más candidatos en el menú –empezó con ocho y llega con seis, luego de la bajada de Zubía para apoyar a Ojeda y Acosta y Lara para apoyar a Gurmédez- y la más peleada en el término literal de la palabra. Ojeda recibió cuestionamientos de todos sus competidores, algunos explícitos otros velados: se puso la lupa sobre el financiamiento de su campaña, sobre su cercanía con Lacalle Pou y por eso se habló de su falta de coloradismo y hasta se lo cuestionó por su cuidado esmerado de la imagen en detrimento de sus principios (cuando le lanzaron en FM Del Sol que Ojeda tiene más músculos que principios ideológicos, Gurmendez respondió que los músculos los vio). Él, convencido de que le sirve que hablen de él, aunque mal pero que hablen, se ha centrado en confrontar con el Frente Amplio y en pedir unidad en el partido.

Este ambiente caldeado que no se enfrió en los últimos días llevó al prosecretario general, Gustavo Osta, a intervenir y lograr el compromiso de todos de ir a la casa del Partido Colorado una vez que se empiecen a conocer los resultados -no se sabe a qué hora será- como te contaron Santi Soravilla y Diego Cayota en su Galleta de Campaña.

Cuando todos los candidatos se reúnan en la vieja casona de Martinez Trueba habrá que prestar atención a los gestos de los ganadores y los perdedores. Sobre la fórmula no hay nada claro y menos si gana Ojeda que ha dicho que el asunto “se resolverá con los números a la vista”. “Es claro que si un candidato consigue el 50% de los votos es mano llegado el momento de elegir a su compañero. Pero, más allá de eso, no hay nada definido”, dijo cuando le preguntaron.

Parece cantada pero hay espacio para la sorpresa

20240626 Yamandú Orsi; Carolina Cosse; Andrés Lima; Frente Amplio.jpeg Leonardo Carreño

La interna frenteamplista, que ha sido la más polarizada, parece estar definida de antemano teniendo en cuenta que Yamandú Orsi no dejó de ser favorito en ninguna medición. Sin embargo, no hay una sola empresa de opinión pública que se anime a darlo por ganador.

Lo que señalan es que el resultado va a depender de los que vayan ciertamente a votar. Eduardo Botinelli, de la empresa Factum, dijo esta semana en una entrevista en radio Carve que Cosse tiene un electorado más joven y más femenino y que Orsi tendrá ventaja si logra activar el voto en Canelones.

Ambos candidatos, a los que se sumó el intendente de Salto Andrés Lima, han hecho campañas distintas. Cosse se enfocó en la interna más que en octubre, en hablarle al electorado más militante, en confrontar fuerte con el gobierno, en no lanzar fuego amigo, en presentar propuestas a través de su Plan País aunque con poca claridad sobre cómo las llevará a cabo y evadió en todo momento un tema por demás incómodo: decir su opinión sobre el plebiscito de la seguridad social que será un problema si se aprobara en octubre. Hasta el final apostó a todo e incluso en el acto final que compartió con sus competidores no dudó en pedir el voto para que Uruguay tenga una mujer presidenta (“¿No sería maravilloso que le mostráramos al mundo que Uruguay avanza al progresismo de la mano de una mujer?”, recogió la crónica de Ramiro Pisabarro).

Orsi en cambio se enfocó en octubre, se aferró al favoritismo de su candidatura y no hizo demasiadas olas. Se mostró como el conciliador que vende y dejó que Mujica, el líder indiscutido de su sector, disparara los dardos internos como también lo hizo Lucía Topolansky. Sólo en el acto de cierre del domingo pasado en Las Piedras lanzó cuestionamientos internos claramente destinados a su competidora al defender su campaña y decir que no cuentan con él si esperan que lance “consignas contundentes pero vacías, sin contenido”, o si esperan que su planteo sea “de confrontación permanente y, de repente rinda, de cara a una etapa, pero que vaya en demérito con el objetivo central que es ganar la elección y poder gobernar y transformar la realidad del país...”.

Gane quien gane en el FA necesitan mostrar que aprendieron de la elección pasada y para eso existe el compromiso previo de que el perdedor sea el vice del ganador. Y si bien ni Cosse ni Orsi han tenido nunca un cargo que no sea ejecutivo y es difícil que se hallen en el Parlamento, más difícil parecería ser que se salgan de ese acuerdo. Tendría que pasar algo muy raro para que el vice proclamado de antemano se descolgara diciendo que no. Y tendría que aparecer un plan b sacado como un as de la manga para no volver a repetir el papelón de 2019.

El favorito claro que se juega mucho en la elección del o la vice

precandidatos pn.jfif Precandidatos del Partido Nacional: Jorge Gandini, Laura Raffo, Álvaro Delgado, Roxana Corbrán y Carlos Iafigliola Foto: Partido Nacional

En la interna nacionalista no parece haber lugar para las sorpresas y eso la convierte en la interna menos desafiante. No obstante, hay aspectos a los que prestar atención el domingo donde la conformación de la fórmula se ganará la atención.

Es cierto que las últimas encuestas han mostrado que Raffo no logró crecer, se mantuvo en un piso de 20% pero hay que ver cómo vota ciertamente en función de quiénes concurran efectivamente a las urnas.

Triunfalista Delgado dijo en su acto de cierre de este miércoles en Pocitos que desde el lunes representará la “esperanza nacional”, como contó Santi Soravilla en su crónica. Su campaña se centró en pegarle al Frente Amplio y en mostrarse como la continuidad del líder indiscutido de su sector, el presidente Luis Lacalle Pou, se enfocó desde antes de lanzar su candidatura en conseguir la mayor cantidad de apoyos en el interior, sabiendo lo potente que es para los blancos, y logró el apoyo de 13 de los 15 intendentes de su partido, al tiempo que presentó propuestas concretas pensando en octubre.

En una línea muy similar estuvo Raffo y eso fue quizá lo que no le permitió crecer, ya que no logró desmarcarse demasiado de Delgado ni del presidente Lacalle pese a no ser la candidata del mandatario.

Gandini sí logró mostrar algo diferente y eso lo llevó a querer meterse en la conversación por la vicepresidencia pero la llave la sigue teniendo Delgado, quien dio pistas ya varias veces al decir que quiere que la fórmula sea "algo que enamore” y que el domingo estarán "todas las opciones arriba de la mesa". Además de Raffo sonaron otros nombres como el de la ministra de Economia Azucena Arbeleche o el exministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que integra Cabildo Abierto.

Delgado también se impuso la meta de lograr que el Partido Nacional sea el más votado y dijo que si el partido “gana la interna empieza a ganar la elección nacional”, algo que la historia demuestra no influye demasiado ya que en 2009 fue el más votado con el 44% de los que concurrieron a votar y en octubre el FA obtuvo mayoría parlamentaria.

Más que eso será importante las señales que logre dar Delgado en la noche del domingo aglutinando a todo el partido derás de su candidatura y la fórmula resulta importante para imprimirle su impronta.

No la tiene fácil Delgado y tampoco Orsi o Cosse, ni ninguno de los colorados, porque los candidatos no lideran políticamente el sector o los sectores que representan y por eso lo más importante será como se paren de cara a octubre todos los que resulten ganadores y como logran construir su liderazgo, algo de lo que esta elección hasta ahora ha carecido.