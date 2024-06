Elecciones internas 2024: los curiosos y desconocidos partidos que también compiten el domingo

Esos partidos necesitan 500 votos en las elecciones internas para poder competir en las elecciones de octubre con listas para el Senado y Diputados. Son 10 los partidos que no aparecen en ninguna encuesta de intención de voto y cuyos candidatos casi no han aparecido en la campaña electoral. ¿Quiénes son?

"Queremos que retroceda 50 años la educación, y que vuelva a ser la educación de antes. La educación en la se estudiaba, a la maestra se la quería y no la agarraban a patadas Había respeto y amistad. Los alumnos salían sabiendo leer y escribir. Hoy en día salen de sexto grado y no saben ni leer ni escribir”, dijo Bonica a Radio Universal en enero.

Partido Verde Animalista

Este partido ya se presentó a las elecciones pasadas con Gustavo Salle (hoy en Identidad Soberana) como candidato a presidente. Es el único de los partidos chicos y nuevos que tiene interna. Rita Rodríguez y Raúl Viñas compiten por ser el candidato.

"Yo creo que hay grandes relegados o grandes invisibles en nuestra sociedad, de todas las especies (humanos y no humanos). (...) Lo que tiene que ver con los demás animales y cómo evitar hablar sobre la violencia hacia los demás animales hace que también estemos en una sociedad cada vez más violenta, porque se van rompiendo barreras, vamos naturalizando acciones violentas sobre los otros individuos", dijo Rodríguez sobre sus propuestas en una entrevista a Montevideo Portal.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DesafioPVA/status/1797809168973435106&partner=&hide_thread=false La violencia no distingue de especies, las leyes nos tienen que proteger a tods.



Trabajamos para incluir la violencia hacia los animales en el Código Penal.#LoAnimalEsPolítico

Desafío Animalista - Lista 409 pic.twitter.com/lwvZkqJdNv — DesafíoPVA (@DesafioPVA) June 4, 2024

Por su parte, Raúl Viñas es un conocido activista ambientalista y es uno de los más férreos opositores a la instalación de las plantas de UPM y a los acuerdos para la explotación del hidrógeno verde.

Partido Identidad Soberana

Identidad Soberana es el nuevo partido que lidera el abogado Gustavo Salle. La prédica del abogado es contra la "cleptocorporatocracia" y eso incluye: la masonería, el sionismo, la agenda 2030 de la ONU y el jesuitisimo. Salle fue un ferviente antivacuna en la pandemia y suele ir a presentaciones oficiales del Poder Ejecutivo a gritar con su megáfono. ¿Ideas?: "Ir a luchar desde dentro para depurar la institucionalidad política del Uruguay, o por lo menos deschavarla. Por lo menos que haya un individuo que diga que aquel vendió la patria en tal contrato porque agarró tanto de coima, aquel votó esta ley porque lo bancó tal corporación", dijo a Canelones Hoy.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/sallelorier/status/1805226104363352359&partner=&hide_thread=false El problema de OSE no es la fuente de abastecimiento. El problema está en las cañerías viejas.

No se contabiliza el el 45% del agua distribuida. Neptuno es un proyecto innecesario, es joda entre el gobierno y las empresas. — Dr. Salle Lorier (@sallelorier) June 24, 2024

Partido Avanzar Republicano

A este partido, que se identifica con las ideas del presidente argentino, Javier Milei, lo lidera un exintegrante de este gobierno: Martín Perez Banchero, quién fuera director de turismo y denunciara al entonces ministro Germán Cardoso por los gastos en publicidad de la cartera.

"Tenemos un Estado carísimo y un elenco político carísimo. Entonces, antes que atender la educación, tenemos que ver de dónde sacamos recursos. Hay que empezar a achicar gastos del Estado y gastos políticos, concretamente", dijo a Montevideo Portal sobre sus propuestas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/avrepublicano/status/1801695716391457029&partner=&hide_thread=false ¿Qué nos dejo la lógica Binaria? Es tiempo de hacer las cosas bien. Sumate al cambio súmate al Partido Avanzar. Solicitá tu lista por mensaje privado pic.twitter.com/HFmVqUZiEu — Avanzar Republicano (@avrepublicano) June 14, 2024

Partido Libertario

Así como el Partido Avanzar Republicano se identifica con Milei, este partido directamente señala que es libertario, tal como se define él. Su candidato a presidente es Nelson Petkovich y en sus redes sociales comparte constantemente publicaciones del presidente argentino.

"Es urgente terminar con la epidemia de violencia e inseguridad que sufre nuestro país. Los uruguayos no pueden seguir siendo víctimas del fracaso del Estado en la seguridad. Necesitamos una reforma verdadera de todo nuestro sistema: penal, judicial y policial". El modelo a seguir es el del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Ideas? Privatizar las cárceles, eliminar las Fiscalías y derogar la Ley de Género, entre otras.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LibertarioUy/status/1805989210412790251&partner=&hide_thread=false Hay que combatir a la delincuencia.



Este domingo se vota LISTA 1989, PARTIDO LIBERTARIO pic.twitter.com/krEnKiDCX4 — Partido Libertario del Uruguay (@LibertarioUy) June 26, 2024

Partido de la Armonía

Se definen que profesan "filosofía y no tanto ideología", según palabras de su candidato a presidente Rubén Martínez en una entrevista que dio a Canal 5. "Apuntar a buscar las causas para generar las posibles soluciones. Somos una tercera posición que no se identifica ni con derecha ni con izquierda", agregó. Su estructura de funcionamiento es horizontal y no vertical.

Partido Devolución

Es otro de los partidos de derecha que se presenta a esta elección. Sus tres pilares son orden, justicia y libertad, según dice su candidato a presidente, Pablo Paiva, exintegrante del Partido de la Gente.

"La base de la sociedad es la familia, por lo que somos pro-familia y pro-vida", aseguró Paiva a Canal 5. "Lo que buscamos es hacer una devolución de poder de decisión y una devolución de plata en el bolsillo".

Partido Patria Alternativa

Este partido lleva como candidato a presidente a Javier Sciuto, el doctor que se hizo conocido en la pandemia del coronavirus por negarse a la vacunación, a tal punto que fue imputado por desacato por realizar una manifestación en contra de la vacunación.

Al igual que Salle, este partido se opone a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. "La agenda 2030 son 17 objetivos de desarrollo sostenible que esconden detrás un manual de cómo controlar el mundo y manejar nuestra soberanía y es a lo que nosotros nos vamos a oponer férreamente", sostuvo al Portal Progreso al Día.

A su vez, en su declaración de principios se niegan a la educación sexual en las escuelas. "Los ámbitos de la enseñanza y del aprendizaje deben fortalecer aquellas herramientas que incidan en la formación personal y profesional. Los aspectos vinculados a la práctica religiosa y conductas sexuales, deben estar acotadas al ámbito familiar y social".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SciutoDr/status/1792950886303703129&partner=&hide_thread=false Es ahora o nunca.

Si queremos cambiar y luchar por nuestros hijos es necesario el compromiso, de otra forma solo resta lamentar, maldecir y reclamar.

Firma la papeleta y ayúdanos para que PATRIA ALTERNATIVA sea el canal de representatividad que todos queremos.

098 119 096 pic.twitter.com/UfkxUHq4ym — Dr. Javier Sciuto (@SciutoDr) May 21, 2024

Partido por los Cambios Necesarios

Este partido político está conformado por exintegtantes del movimiento social rural Un Solo Uruguay. La agrupación está encabezada por Guillermo Franchi, productor agropecuario y exvocero de USU, quien explicó a El Observador en febrero que el nuevo partido surge por la "necesidad de llevar los temas productivos a la discusión política" luego que desde la sociedad civil "no fueran llevados a cabo".

Según Franchi, desde su fundación en 2018 Un Solo Uruguay no logró meter en la discusión el "gasto y la sobreestructura del Estado", para la agrupación el "problema madre" del país, ni en el último gobierno del Frente Amplio con las "mesas de trabajo" ni en la actual administración, en la que el grupo tuvo "cero intercambio con la coalición".

Partido Constitucional Ambientalista

Otro partido que también buscará su lugar para llegar a Octubre es el Partido Constitucional Ambientalista, fundado por el diputado Eduardo Lust, el abogado constitucionalista que fuera integrante de Cabildo Abierto. "El programa lo estamos armando, pero sus grandes principios son la defensa de la Constitución y la protección del ambiente, porque el Uruguay no tiene política ambiental. El Uruguay Natural es un slogan", dijo Lust en entrevista a Canelones Hoy.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LustEduardo/status/1803550276265062458?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false “Cuando no se quiere ver no hay más que cerrar los ojos…”.

Parece ser esa la postura del P.Ejecutivo “no quiere ver”.



Que está esperando para que el Ejército Nacional patrulle zonas de Montevideo???.



Es lo que hace el Ejercito en las Misiones de Paz con excelente resultado. — Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo) June 19, 2024

Otros partidos que competirán en las elecciones internas

Además del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, otros partidos que tienen o han tenido representación parlamentaria que compiten en esta elección. Estos son el Partido Independiente, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y Asamblea Popular, que en el período 2015-2020, tuvo representación parlamentaria bajo el nombre de Unidad Popular. Además está inscripta la Coalición Republicana, que debe llegar a 500 votos pero para competir en las elecciones departamentales.