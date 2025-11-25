Nuevo salto de Uruguay en inglés: quinto año consecutivo de mejora

Por Rosendo Fraga (h) Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com

"Cada idioma tiene sonidos específicos: en inglés, por ejemplo, hay fonemas que no existen en portugués, y viceversa". Getty Images

El EF English Proficiency Index (EF EPI) de la organización Education First, es un ranking mundialmente reconocido que clasifica a 123 países y regiones de acuerdo a sus habilidades en inglés. El índice se basa en los resultados de más de 2,2 millones de exámenes EF SET realizados durante 2024, una prueba que evalúa la competencia lectora, auditiva, oral y escrita de adultos mayores de 18 años mediante un sistema de puntaje estandarizado. En el último tiempo, el EF EPI se fue convirtiendo en una herramienta clave para evaluar la eficacia de reformas educativas, identificar áreas de mejora y comprender el panorama global de la habilidad en inglés.

En la edición 2025 los uruguayos alcanzaron 542 puntos (cuatro más que el año pasado) y se ubicaron en la posición 34°, dentro de la categoría de países con competencia moderada. Este resultado, que implica el quinto año consecutivo de mejora, consolida a Uruguay como el tercer país con mejor manejo del inglés en América Latina, detrás de Argentina (26°) y Honduras (32°), y por encima de Paraguay (43°), El Salvador (47°), Chile (54°) y de un histórico referente regional como Costa Rica (55°).

Desde que comenzó esta medición global en 2011, Uruguay ha cruzado en siete oportunidades el umbral de los 500 puntos que separa una competencia baja de una moderada: 2018 (507), 2019 (514), y los últimos cinco años consecutivos: 2021 (509), 2022 (521), 2023 (533), 2024 (538) y ahora 2025 (542). El puntaje de este año es así el más alto de la serie histórica reciente.

A nivel regional, el desempeño uruguayo muestra una brecha cada vez más visible frente al promedio latinoamericano, que continúa en niveles bajos y con retrocesos en varios países. Mientras Uruguay asciende al 34° lugar, otras economías grandes como Brasil (75°), Colombia (76°) y México (103°) permanecen detrás, y solo Argentina y Honduras superan al país. La comparación entre ciudades parece reflejar esta distancia: Montevideo alcanza los 544 puntos y se ubica por encima de Bogotá (513), Ciudad de Panamá (492) y Ciudad de México (428), aunque por debajo de capitales con desempeños más altos como Buenos Aires (594), Santiago de Chile (578) y Lima (555). En América del Sur, Montevideo se consolida así como una de las capitales con mayor dominio del inglés dentro del grupo intermedio-alto y a una distancia favorable respecto a buena parte de las capitales de la región, aunque todavía a 50 puntos de Buenos Aires.