Pepe Machiavelli

El impacto que tendrá Rodríguez en la política y en el propio Frente Amplio lo dirá el tiempo -compuesto de trabajo y algo de suerte-, pero no hay dudas de que la incorporación de una figura reconocida, popular y mayoritariamente respetada, es un buen comienzo en la renovación que necesita no solo el Frente Amplio.

Pero hoy no escribiré sobre Blanca Rodriguez, sino sobre el rol que juega más que nunca el expresidente José Mujica, no solo a la hora de convencer a la nueva candidata, algo que intentó varias veces hasta que lo consiguió, sino en toda la trama de alianzas y posicionamientos en su partido. Esto quedó claro en varios pasajes del discurso que dio el veterano líder dijo en el “lanzamiento” de quien será, una nueva senadora frenteamplista.

Todo el discurso del líder del MPP fue una lección de realismo político, con su tono y acentuaciones, pero lejos de las filosofadas estereotipadas que en general son las que prenden en frases virales y en medios internacionales. De ahí la comparación con Niccolò Machiavelli, el filósofo, político, diplomático y escritor florentino, que fue mucho más que el autor de El Príncipe, el tratado político que escribió con Lorenzo de Medici en su cabeza, con consejos sobre cómo un gobernante puede adquirir y mantener el poder.

Maquiavelo rechazó las visiones utópicas de la gobernanza y sostuvo que los líderes debían enfocarse en lo que es, no en lo que debería ser. Mujica siempre habla de lo que debería ser, y esta vez también lo hizo, pero lo que dijo fue claro, aunque no siempre con nombre y apellido: en la política, en el Frente Amplio también, falta épica, faltan figuras con capacidad de liderazgo popular, faltan compromisos que vayan más allá del puesto de turno (“la política no es un negocio, es una pasión”) y faltan personas que le devuelvan el nivel que tuvo en este país, firmes pero amortiguando conflictos.

El expresidente dijo todo lo que dijo recién salido del hospital, donde lo atendieron por problemas relacionados al tratamiento oncológico que recibe, con visible cara de agotamiento, frente a las figuras clave del actual Frente Amplio, incluyendo a la fórmula presidencial y el presidente del partido, el mismo que hace pocos día generó chisporroteos innecesarios con un posible buen candidato a ministro de Economía, Gabriel Oddone, por citar un solo ejemplo de jerarquía menguada.

Mujica decidió negociar la incorporación de Blanca Rodríguez en la mesa chica para evitar las filtraciones, “porque sabíamos que le estábamos otorgando a los próximos 20 a 25 años una figura importante de esas que hacen época, y la vida nos enseñó que si tú quieres cosechar es bueno que aprendas a sembrar y que en toda siembra no nacen todos los granos que has puesto”. Mujica no ha dicho eso sobre casi nadie en el Frente Amplio actual, lo que ya revela mucho sobre lo que piensa sobre el momento que pasa su partido, una fuerza política que tuvo una épica privilegiada desde que se creó e incluso bien entrados sus dos primeros gobiernos.

El segundo puesto en la lista del Senado de su sector, el más fuerte del actual Frente Amplio, es sin dudas un ingreso por “la puerta grande del Senado”, dijo Mujica. Sobre esto también derivan conclusiones obvias y la primera es que no habla solamente sobre el nivel de los partidos opositores en el Senado. “Que buena falta le hace, con su lenguaje atildado y pulcro, con su auténtico feminismo sin grosería”, agregó.

Lo que dijo Mujica esta semana explica, en buena parte, lo que hemos visto en este año electoral anodino, que ha entusiasmado poco a los uruguayos comunes y corrientes, la mayoría de quienes no son militantes activos ni fieles votantes de una fuerza política. Lo que dijo Mujica sobre Blanca Rodríguez, se confirme o no en el futuro cercano, es lo que Mujica considera que le falta o que está muy poco presente en su fuerza política y en todo el sistema político.