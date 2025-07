Sobre mega tendencias que impactan en la educación (2)

Asimismo, la OECD plantea tres temas transversales que informan cada una de las cuatro tendencias mencionadas. Estas son aprender en un mundo basado en la IA, la educación en un planeta frágil y atención a las brechas relacionadas a la desigualdad, la fragmentación y la polarización. Los temas transversales no revisten un carácter genérico como podría ser la referencia a los enfoques, por ejemplo, de inclusión, género y sostenibilidad, sino agendan temas sobre el presente y los futuros de la educación a la luz de un mundo y un planeta disruptivos. Dichos temas se enmarcan en dos órdenes de preocupaciones.

Por otro lado, el informe alude a avances significativos en abordar múltiples fuentes de desigualdad que las vincula a pobreza, género, orientación sexual, edad, estatus de minoría, discapacidad y condiciones de salud crónicas. No obstante, lo cual, los progresos constatados son frágiles, dispares y no lineales. En particular los efectos de la pandemia Covid-19 hizo tomar aun mayor conciencia de la dureza y crudeza de múltiples vulnerabilidades culturales, sociales, territoriales y educativas, entre otras fundamentales.