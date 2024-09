Treinta días de suspenso: la fuga de votos amenaza al gobierno multicolor

En tanto, el sondeo presentado por Opción este lunes señala que de octubre a noviembre migrarían hacia la candidatura de Orsi un 4% de los que en octubre dicen que votarán a blancos, colorados, cabildantes e independientes. Esto le permitiría a Orsi ganar por 48% a 41|% un balotaje con Delgado.

¿Es posible detener la fuga de esos que en octubre optan por la coalición y en noviembre se van con la fórmula presidencial del Frente Amplio?

El objetivo

Fuentes del comando del nacionalista Delgado dicen que la situación del 2019 es incomparable a la del 2024 porque en aquel entonces la coalición multicolor no estaba “internalizada” y sus socios se habían unido “contrarreloj”.

“En la elección pasada le costó mucho asimilar esa pertenencia a la gente de Cabildo Abierto y de (el entonces candidato colorado, Ernesto) Talvi que eran nuevos en algunos procesos. Por ahí estuvo la mayor parte de la fuga hacia el FA. Ahora hay una mayor tendencia a votar al candidato de la coalición que salga primero en octubre”, dijo a El Observador un operador blanco.

“El objetivo es ganar en noviembre y no juntar bancas en octubre”, suele repetirle Delgado a los suyos. Y les pide que jueguen “en equipo” y le presten especial atención a sus socios, una actitud que marca una diferencia con la que practicó Lacalle Pou durante su gobierno cuando no dudó en chocar las veces que fuera necesario con el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos.

Lacalle Pou y Manini Ríos mantienen una relación distante y solo se hablan si es necesario. En cambio, a Delgado se lo ve con frecuencia almorzando con Manini en un restaurante cercano a la Plaza Matriz. En las últimas semanas, Delgado ha sido especialmente cuidadoso en no desestimar abiertamente las propuestas de lucha contra el delito presentadas por Manini Ríos, quien pretende que se instaure la “emergencia en seguridad”, y se comprometió a analizar las iniciativas del excomandante del Ejército.

Además, el candidato blanco dijo que instalará una “mesa de coordinación permanente” si llega a la presidencia para madurar “un nuevo estadio de relacionamiento” entre los socios multicolores.

Por el lado del colorado Ojeda sostienen que lo mejor que pueden hacer los votantes en octubre es elegir al candidato que genere “menos rechazo” entre los coalicionistas y, claro, entienden que el abogado vencedor de las internas es el hombre indicado. “Delgado carga con la mochila del gobierno. No es culpa de él, pero tiene un desgaste que no tiene Ojeda quien llega sin ninguna mochila”, dijo a El Observador un allegado al político.

De todos modos, en el Partido Colorado coinciden con los blancos acerca de que se deben “minimizar al máximo” las diferencias entre los partidos de la coalición y mostrar “unidad” siempre que se pueda.

Por su lado, el líder del Partido Independiente y ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo a El Observador que la firma de un Compromiso por el País como el acordado en 2019 “es clave para asegurar la adhesión de todos los partidos de la coalición en segunda vuelta”. “El primer paso es la firma del acuerdo después de la primera vuelta e, inmediatamente después, una salida de los dirigentes de todos los partidos apoyando al candidato que dispute la segunda vuelta. La ventaja que tenemos es que la coalición es un hecho preexistente a diferencia de lo que pasaba en 2019. Y la posibilidad de trasladar los votos de los partidos de la coalición de octubre a noviembre es mucho más alta que hace cinco años”, agregó Mieres.

Pero, para vencer en el balotaje, en la coalición también se juegan a un factor que no depende de sus aciertos. No hay dirigente oficialista al que se lo consulte y no mencione a Yamandú Orsi como una de las razones que los ilusionan para ganar el balotaje.

Dicen que el candidato frenteamplista es escasamente sólido, que sus salidas públicas lo han mostrado vacilante y que en el último tramo de la campaña puede trastabillar más de una vez.

Si es así, el trasvase de votos de octubre a noviembre dependerá de aciertos propios pero también de caídas ajenas. Y del humor de los uruguayos en unas elecciones que muestran un desinterés tal, que no parece que nadie se esté jugando nada demasiado importante.