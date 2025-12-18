Tu mente cambia tu metabolismo más allá de lo visible y evidente

No es lo mismo ir a ciegas que tener información, pero también es una realidad que la información cuando se vincula con creencias, puede ser una herramienta que potencia o un arma de doble filo que la deteriora.

La revista científica Scientific Reports (Nature), publicó un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Harvard, donde los investigadores vincularon creencias, expectativas y estados psicológicos, con procesos metabólicos.

Los resultados de esta investigación que, se suman a otras, dan cuenta del poder mental que podemos utilizar a nuestro favor, así como de la necesidad de incorporar la mente en los tratamientos médicos.

La investigación realizada por expertos se llevó adelante con un grupo de personas diagnosticadas con diabetes tipo II, a quienes se los invitó a consumir una bebida para diabéticos.

¿Cómo se comprobó que el cuerpo responde a los propios estados mentales? Los participantes de la investigación bebieron una misma bebida con distintas etiquetas: una decía “alto contenido de azúcar”, mientras en la otra se leía, “sin azúcar”. Se midió el azúcar en sangre de cada participante, antes de la ingesta de la bebida y varias veces posterior a su consumo.

image

Las conclusiones no tardaron en dejar en claro que, el nivel de azúcar en sangre se elevó cuando las personas creían haber consumido más azúcar, aunque en realidad no fuera cierto. Una nueva evidencia acerca de que ¡el cuerpo reacciona al poder de la mente!

Los niveles de azúcar en sangre, son regulados por el sistema nervioso autónomo, el cual actúa sobre funciones involuntarias. Funciones tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión y la respiración, entre otras, atañen al sistema nervioso autónomo.

Es así que la mente influye en funciones que sostienen la vida sin nuestra voluntad. Cabe imaginar, ¡cuánto podemos lograr si le ponemos voluntad!

Esta investigación no es aislada, sino que se suma a un cúmulo de evidencias basadas en otros estudios que han demostrado que, los procesos psicológicos son capaces de influir en los procesos físicos. Emociones y estados mentales, impactan en el cuerpo, más allá de lo visible y evidente.

Entre las investigaciones que lo han demostrado existen relativas a las enfermedades crónicas y también al envejecimiento. Todas afirman que es innegable la influencia que los procesos psicológicos ejercen en la fisiología y la bioquímica del organismo.

¿Cómo utilizar a favor el poder mental? A través del autoconocimiento y el aumento de la consciencia de uno mismo. Conocerse, permite gestionar y transformar el propio cuerpo, la mente y por lo tanto, el bienestar y la salud.

En psicología tenemos claro que el cuerpo nos da señales. ¡Escuchemoslo! La experiencia personal y clínica, da cuenta que es posible ser cada vez más conscientes. Son diversas las actividades que nos permiten ampliar la consciencia y el autoconocimiento: leer, meditar, el contacto con la naturaleza, la risa, rezar y otras muchas actividades. Lo importante es tener presente que requiere voluntad, perseverancia y disciplina.

Gestionar la mente no sustituye a médicos ni otros profesionales que podríamos requerir, según diversas circunstancias. ¡Deben ir juntos! Un desafío para la medicina, la verdad. Los tratamientos médicos no alcanzan si no se atiende la mente. Así como tampoco podemos saltarnos la atención médica y los controles de rutina, apostando solo a la mente.

La salud es la positiva y equilibrada integración de la mente y el cuerpo y debe considerarse en forma integral. Recordá que ¡tu mente tiene un valor significativo en la regulación de tu salud y que gran parte, está en tu mente!