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Otro golpe al Primer Comando de la Frontera, la banda narco que opera en Chuy y la Triple Frontera: detuvieron a uno de sus líderes

La Brigada de Drogas, con apoyo de policías de Brasil, logró detener en Río Branco a Mario Gastón Fernández Pascal tras un intenso trabajo de inteligencia; era buscado por un cargamento de pasta base incautado en San Carlos e indagado por otro caso

18 de marzo de 2026 13:50 hs
riobranco pcf

Mario Gastón Fernández Pascal, de 37 años, señalado como uno de los líderes del grupo criminal Primer Comando de la Frontera (PCF), una banda dedicada a ingresar cargamentos de droga desde el norte del país, fue detenido en un procedimiento llevado adelante en Río Branco, informó el Ministerio del Interior.

El delincuente es considerado por las autoridades policiales un “actor clave en la logística del tráfico de estupefacientes en la zona de frontera” y estaba requerido por la Brigada Antidrogas de Maldonado en el marco de la Operación Santa, relacionada con la incautación de 50 kilos de pasta base en la ciudad de San Carlas. Además es investigado por su presunta vinculación con la Operación Trieno, llevada adelante en abril de 2025, donde se incautaron 130 kilos de droga ocultos en un camión, en Tacuarembó.

Esta detención se suma a la extradición que se concretó este martes a Brasil del uruguayo Washington Luis Mármol Da Silva, considerado también para las autoridades una pieza importante del (PCF), pese a que estaba detenido desde 2021.

Según la información del Ministerio del Interior, se llegó a la detención luego de una intensa tarea de inteligencia que involucró al Área de Investigaciones II, la Policía Federal de Brasil y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID).

Fernández Pascal fue detenido en un allanamiento realizado en coordinación con Fiscalía en una vivienda del barrio Batalla Silva, donde se concretó la detención del sospechoso junto a la una mujer de 31 años. En esa casa, los efectivos incautaron una camioneta con matrícula brasileña, así como dinero en efectivo: $ 74.980 y US$ 466.

El PCF es una banda de narcotráfico con presencia en Argentina, Brasil y Paraguay que las autoridades estiman actúa en la Triple Frontera y que imita los códigos del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las principales organizaciones delictivas brasileñas, que nació en las cárceles.

Las autoridades uruguayas identifican a esa banda como una de las organizaciones que ingresan cargamentos de droga desde el norte, concretamente desde Artigas y Chuy, con destino Montevideo y Maldonado principalmente.

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