Outlook y otros servicios de Microsoft sufren una caída global: las fallas continúan este viernes

Microsoft enfrenta serias dificultades para restablecer sus servicios globales, mientras millones de usuarios esperan soluciones para outlook , Teams y otras plataformas clave afectadas desde la tarde del jueves en más de 70 países por un fallo informático.

La compañía ha reconocido que las medidas implementadas para solucionar la incidencia no están funcionando según lo esperado. Si bien se completaron actuaciones en parte de la infraestructura en Asia-Pacífico, la mejora no es sostenida y la empresa busca alternativas para aumentar la capacidad de sus sistemas ante los desequilibrios en la gestión del tráfico.

Microsoft descarta por completo la posibilidad de un ciberataque como causa de la caída masiva. Según voceros de la empresa, la causa principal es una “carga elevada” en una porción de su infraestructura, lo que provoca que un proceso encargado de establecer conexiones seguras en los servidores afectados se sature y deje de responder. Este problema afecta a múltiples servicios, incluyendo Exchange Online, SharePoint y Defender XDR, e incluso a las conexiones con otras inteligencias artificiales como OpenAI y Anthropic.

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Las acciones iniciales para mitigar el impacto, como detener implementaciones, desviar tráfico y reiniciar servidores, no han logrado una restauración completa.

La empresa comunica a través de X que está explorando líneas de trabajo alternativas para aumentar la capacidad y hacer frente a los desequilibrios persistentes. A pesar de haber visto una “recuperación limitada” al redirigir conexiones a servidores no afectados, la normalidad aún no se restablece para todos los usuarios.

While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026

Las consecuencias de esta interrupción se han extendido a nivel global. En el Reino Unido, los servicios sanitarios activaron medidas de contingencia ante los problemas de comunicación. En Asia-Pacífico, organismos gubernamentales, bancos y tribunales han visto sus operaciones retrasadas, con habilitación de líneas telefónicas de emergencia en países como Filipinas, Australia y Singapur.

En España, el impacto en la Administración General del Estado ha sido menor debido a que la mayoría de los correos electrónicos de los empleados públicos residen en centros de datos propios.

En Uruguay, hay muchas empresas que tienen el ecosistema de Microsoft y han constatado problemas para ingresar, según constató El Observador.

El avance de la inteligencia artificial y los riesgos asociados

El portal Downdetector registró miles de reportes de problemas con Teams y Copilot, así como con la inteligencia artificial integrada en diversas herramientas corporativas.

La empresa ha ampliado a 48 horas los tiempos de espera de entrega de correos electrónicos para evitar que los mensajes retrasados se pierdan durante el proceso de recuperación.

Expertos en ciberseguridad advierten que este tipo de interrupciones pueden ser aprovechadas por piratas informáticos para realizar ataques de phishing y ingeniería social, solicitando credenciales o autenticación multifactor bajo falsos pretextos de restauración del servicio.