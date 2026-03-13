Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  18°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Policiales / POLICIALES

El video del operativo donde se capturó a Sebastián Marset en Bolivia

Catalogado como el tercer hombre criminal más buscado por la DEA, está acusado de liderad una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos en Paraguay entre 2020 y 2021. No se descarta sea extraditado a Estados Unidos.

13 de marzo 2026 - 13:29hs
CAPTURA SEBASTIÁN MARSET

El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue capturado en la madrugada de este viernes 13 de marzo en el barrio Las Palmas, de la ciudad de Santa Cruz (Bolivia), en el marco de un megaoperativo llevado a cabo por agentes especializados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y la Fiscalía de Sustancias Controladas local.

Captura de Sebastián Marset

Catalogado como el tercer hombre criminal más buscado por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en Ingles) de Estados Unidos, recae sobre el joven de 34 años la imputación como el líder principal de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína y al lavado de activos en Paraguay entre 2020 y 2021.

image
Fuente: El Deber (Bolivia)

Fuente: El Deber (Bolivia)

"Hay un proceso más grande de Marset, hay una fuerte recompensa en Estados Unidos", advirtió el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, en diálogo con ABC.

Más noticias
captura de sebastian marset en vivo: ministro negro celebro caida del narcotraficante y aseguro que uruguay colaboro con bolivia
NARCOTRÁFICO

Captura de Sebastián Marset EN VIVO: ministro Negro celebró caída del narcotraficante y aseguró que Uruguay colaboró con Bolivia

marset se perfila para ser extraditado a estados unidos: yo estaria de acuerdo, dijo el ministro del interior paraguayo

Marset se perfila para ser extraditado a Estados Unidos: "Yo estaría de acuerdo", dijo el ministro del Interior paraguayo

¿Cómo fue el megaoperativo de captura de Sebastián Marset en Uruguay?

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, Jalil Rachid, detalló que recibieron la información de sus pares de Bolivia sobre la captura de Sebastián Marset antes de las 7 hrs de este viernes.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente (tenía) muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, puntualizó el funcionario a ABC Cardinal.

image
Fuente: El Deber (Bolivia)

Fuente: El Deber (Bolivia)

El director de Comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia también confirmó que Marset había sido capturado en la zona del barrio Las Palmas de Santa Cruz.

Según repasó el sitio El Deber de Bolivia, un contingente de policías restringió el acceso al sector desde las tres desde la madrugada. En la avenida Piraí, a la altura del Tercer Anillo Externo, agentes policiales cortaron la circulación, solicitando a conductores y peatones no ingresar al sector.

image
Fuente: Universo 970 AM (Paraguay)

Fuente: Universo 970 AM (Paraguay)

Cerca de las 6:30, la criminóloga Gabriela Reyes fue de las primeras en informar inicialmente que “tienen al uruguayo”. Veinte minutos después, sumó: “Cayó Marset. Mucha gente debe estar muy preocupada. Solo era cuestión de voluntad política. Muy bien por Rodrigo Paz”.

Captura de Sebastián Marset

En videos grabados por vecinos y compartido en redes sociales por @grupoeldeber se puede observar el momento en que arrestan a unas personas durante el megaoperativo para la captura del narcotraficante.

Sebastián Marset
Sebastián Marset

Sebastián Marset

Marset había sido detenido en 2013 en Uruguay y condenado por tráfico ilícito de estupefacientes. Tras recuperar su libertad en 2018, comenzó a tejer una red más amplia y se fue fortaleciendo con los años, según las investigaciones.

En el 2019 se instaló en Paraguay y tuvo contacto directo con autoridades nacionales como el senador Erico Galeano, condenado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Temas:

Sebastián Marset

Seguí leyendo

Las más leídas

Yamandú Orsi y Louis Rinaldi, embajador de Estados Unidos en Uruguay
RELACIONES INTERNACIONALES

Embajador de Estados Unidos transmitió queja a Orsi por declaraciones de Sánchez sobre el Escudo de las Américas

Una mujer fue detenida
SOLYMAR

Condenaron a una mujer por abuso sexual "sin contacto corporal" contra su hijo, un niño de cuatro años

De un proyecto que comenzó como un sueño a referente del turismo de alta gama: The Grand Hotel celebra una década en Punta del Este
HOTEL

De un proyecto que comenzó como un sueño a referente del turismo de alta gama: The Grand Hotel celebra una década en Punta del Este

Montevideo, Uruguay, 23.02.2026. El presidente Orsi visita la sede de la firma Ciemsa, junto al Embajdor de EEUU Lou Rinaldi. 
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

"Escenario desafiante": desaprobación de Orsi asciende a 40% y aprobación es de 33%, según nueva encuesta de Equipos

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos