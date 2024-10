Carrasco Polo ganó la Tabla Anual y llegará con ventaja a la definición del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo goleó a Old Ivy 3-0 en la 24ª fecha del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped en la rama femenina y a falta de dos etapas se consagró campeón de la Tabla Anual lo que le da una doble chance de consagrarse como campeón uruguayo.

El equipo fue dirigido por Lucas Cantaro ya que Ignacio Costas estuvo en Tucumán dirigiendo a las selecciones sub 19 que disputaron con suceso el Provincial Argentino (quinto puesto manteniéndose en la principal categoría para 2025).

Polo saco siete puntos de ventaja y será campeón uruguayo si gana los playoffs. Si no sale campeón del playoff tendrá derecho a una final con el campeón de los playoffs para definir en un partido el título.

Náutico sigue segundo, a siete puntos del puntero, tras golear 5-1 a Biguá con goles de Manuela Vidal, por dos, Lucía Dieste, Agustina Taborda, Manuela iglesias. Natalia Bazzino hizo el tanto para las de Villa Biarritz.

Con su derrota, Biguá se quedó sin chances de jugar playoffs y deberá jugar por la Copa de Plata con Seminario, Old Sampa y otro rival que resta por definirse en las dos fechas que quedan.

Old Girls es tercero a un punto de Náutico tras superar 2-0 en el clásico a Old Christians con goles de Elisa Civetta y Felicia Molinaro.

A Náutico le queda jugar con Old Ivy y Old Christians. Old Girls debe enfrentar a Carrasco Polo y Seminario.

El que termine segundo acompañará a Polo directamente a las semifinales de los playoffs.

Yacht clasificado a playoffs

Con goles de Delfina Burgos y María Victoria Martínez, Yacht superó 2-1 a Old Sampa, gol de Lucía Lamberti, y no solo aseguró su presencia a playoffs sino que quedó a tres puntos de Old Christians.

El triunfo lo hace ya evitar el cruce con el que termine tercero (Náutico u Old Girls) y jugar cuartos de final con Old Christians, termine quinto como está ahora o cuarto.

Woodlands se arrimó a los playoffs

El retornó de Constanza Barrandeguy tonificó a Woodlands y lo dejó con chances de meterse en playoffs al quedar a tres puntos de Old Ivy cuando queda seis por disputar.

Barrandeguy hizo dos goles, Manuela Barrandeguy, su hermana, uno, y Sofía Trigo 2 y Florencia Felvinczi también metieron dos. Lola Delafond hizo los dos tantos de Seminario.

El formato de disputa

Los dos primeros clasifican a playoffs directamente para la disputa de semifinales.

Los ubicados del tercer al sexto lugar juegan playoffs en fase de cuartos de final. Tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Cuartos y semi se juega en régimen de ida y vuelta. La final a partido único.

Si el ganador es el mismo de la Tabla Anual, se liquida el certamen. Si son distintos, el ganador de la Tabla Anual tiene una nueva chance de ser campeón en una final a partido único con el ganador de los playoffs.

Los ubicados del séptimo al décimo lugar jugarán la Copa de Plata.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos Carrasco Polo 66 Náutico 59 Old Girls 58 Old Christians 38 Yacht 34 Old Ivy 27 Woodlands 24 Biguá 19 Old Sampa 15 Seminario 11

