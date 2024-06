Carrasco Polo más líder que nunca: le ganó a Náutico y sacó ocho puntos de ventaja en el Uruguayo de hockey sobre césped

Con este triunfo, el equipo de Ignacio Costas le sacó ocho puntos de ventaja a Náutico que todavía debe el partido de la primera rueda contra Old Girls.

Justamente Old Girls aprovechó la caída de Náutico para acercarse al segundo puesto.

Old Girls se acerca

Lo hizo tras vapulear 6-1 a Old Sampa con goles de dobletes de Sol Martínez y Felicia Molinaro y uno de Justina Arregui y Lucila Gomensoro. Para Sampa anotó Manuela Quiñones.

Old Christians y Old Ivy pelean por el 4

Tras dos partidos empatados, Old Christians derrotó 1-0 al joven y competitivo Seminario con un gol de Josefina Curci.

El equipo del trébol comparte el cuarto lugar con Yacht que derrotó 2-1 a Biguá con dos goles de Pilar Gutiérrez contra uno de Natalia Díaz.

Los seis primeros del torneo se clasifican a playoffs. Los dos primeros van directo a semis y los ubicados del 3 al 6 chocan en cuartos de final.

Gran goleada de Old Ivy

Por último, Old Ivy goleó 4-0 a Woodlands con dos goles de Belén Barreiro y dos de Rafaela Salustio.

Tabla de posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo 38

Náutico 30*

Old Girls 29*

Old Christians 23

Yacht 23

Old Ivy 15

Old Sampa 12

Biguá 11

Woodlands 8

Seminario 4

Tabla de goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 9

2- Camila Piazza (Carrasco Polo) y Belén Barreiro (Old Ivy) 7

3- Victoria Penayo (Biguá), Justina Arregui (Old Girls), Rafaela Salustio (Old Ivy) y Mariana Ruiz (Seminario) 5