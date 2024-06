Las Cimarroncitas quieren volver a ser mundialistas y se van a su Panamericano en Canadá

Las Cimarroncitas , la selección uruguaya junior de hockey sobre césped , parten este jueves rumbo a Surrey, Canadá, para disputar el Campeonato Panamericano de la categoría (sub 21) que otorgará cuatro plazas para el Mundial.

Será la undécima edición del evento y Uruguay buscará clasificar por segunda vez a un Mundial tras hacerlo en Santiago 2021 donde se metió en el torneo disputado en Sudáfrica, en abril de 2022.

El Mundial se disputará en 2025 en una sede que aún no está designada.

De las chances de Uruguay y de la gran preparación que realizó entrenando por más de un mes en China y trayendo a las Leoncitas para jugar dos test match en Cancha Celeste, Referí charló con Josefina Mari, una de las figuras del equipo, jugadora de 20 años que estudia ingeniería en biotecnología.

¿Con qué expectativas viajan a Surrey?

Vamos con la expectativa de volver a hacer historia y clasificaral mundial junior por segunda vez en la historia de Uruguay.

¿Cuál considerás que puede ser el rival a vencer para conseguir la clasificación al Mundial?

Canadá sin duda es nuestro rival a vencer en este Panamericano. Creo que Argentina, Estados Unidos y Chile tienen su puesto más asegurado en este torneo.

¿Cómo estuvo la preparación en China?

Muy intensa, entrenábamos dos veces por día y jugábamos dos partidos a la semana contra el equipo de la provincia de Sichuan. En la última semana llegamos a jugar tres partidos en una semana. Fue una experiencia única, tremenda, en donde realmente nos dedicábamos a entrenar y solo entrenar. Al principio costó adaptarse un poco a la comida, horarios y entrenamientos, pero al final pasamos muy lindo, nos divertimos mucho y parte de eso fue el grupo que se generó en el viaje. Empezábamos bien temprano desayunando en el hotel, después nos trasladábamos a la cancha para tener el primer turno de entrenamiento. Luego, almorzábamos en el mismo lugar donde estaba la cancha y volvíamos al hotel a descansar. En la tarde teníamos tiempo de descanso donde aprovechábamos algunas a estudiar y otras a descansar o hablar con las familias. Después, volvíamos a salir para ir al gimnasio y una vez que terminábamos la sesión de fuerza salíamos a la cancha para tener el segundo turno de entrenamiento, terminando el día cenando en el mismo lugar donde almorzábamos y volviendo al hotel para bañarnos y descansar. En los fin de semanas jugábamos los sábados en la mañana y en la tarde aprovechábamos a pasear o descansar en el hotel. Los domingos paseábamos por la ciudad de Chengdu por diferentes lugares turísticos y culturales. Sin duda fue un viaje increíble donde nos llevamos muchísimos aprendizajes.

¿Cómo se sintieron en los partidos que jugaron en China?

Era la instancia perfecta para sacarse los nervios, equivocarse y aprender de los errores ya que no era un torneo. Igual eso no quiere decir que no nos lo tomábamos en serio. Al revés, era una instancia en donde era desafiante desde la concentración y el foco porque teníamos que estar igual de concentradas y enfocadas como si fuera un partido oficial. Fueron partidos desafiantes en cuanto al ritmo, las chinas corren muchísimo y tienen una velocidad tremenda con pelota. Pero con las herramientas que nosotras tenemos y trabajamos a lo largo del viaje supimos defendernos hasta ganar varios de los partidos que tuvimos.

¿Cómo estuvieron los dos partidos contra Las Leoncitas?

Nos sentimos confiadas y preparadas para dar un poco más de lo que dimos contra las Leoncitas el año pasado. Sin embargo, Argentina en el ranking junior está segundo, es un rival de muchísimo nivel, por lo tanto también lo aprovechamos para ponernos a prueba a nivel de intensidad y juego.

¿Qué detalles pulieron en los últimos días para llegar 100% al torneo?

En mi opinión personal, faltaba pulir los córners cortos porque son momentos en los que vamos a tener que aprovechar muchísimo en el torneo. Un córner corto es un gol en el hockey internacional, por eso trabajamos esa arma para poder clasificar al Mundial.

¿Cómo viene la experiencia de tener al argentino Rolando Rivero como entrenador?

Con Rolo estamos trabajando desde principio de año, nos sentimos muy cómodas con él y siempre está aportando en las prácticas ya sea algo táctico, postural o técnico. Además, tiene muchísima experiencia en torneos internacionales y en muchas clasificaciones. Creo que puede aportar mucho desde ese lado y ni que hablar de su conocimiento técnico y táctico.