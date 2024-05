Las Cimarronas tienen nuevo entrenador, es argentino, y apuntan a la Copa América 2025

Rivero conquistó en 2019 el Campeonato Argentino de Clubes con Banco Nación de Mendoza y ese año ganó el Campeonato Argentino de selecciones mayores con hombres y mujeres.

En 2016, fue ayudante técnico de Carlos "Chapa" Retegui de Los Leones que conquistaron la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Río, en final contra Bélgica.

En 2010 también había sido asistente del Chapa con Las Leonas, campeonas del mundo en Rosario, en final contra Países Bajos.

El rol en que seguirá Nicolás Tixe en la selección

Rivero ocupará parcialmente el lugar de Nicolás Tixe que igualmente seguirá siendo el hombre fundamental en la conducción de las selecciones nacionales.

En primer lugar porque cuando Rivero esté en Argentina, Tixe seguirá entrenando en el día a día a Las Cimarronas.

Cuando Rivero esté en Uruguay, Tixe será su ayudante técnico.

"Sigo como head coach de todos los seleccionados, de hecho ya arrancamos con el sub 19 y ahora empezamos con sub 16 y sub 14. Rolo (Rivero) vino a trabajar con Las Cimarronas y Las Cimarroncitas y también a contribuir con el desarrollo del hockey en Uruguay. Además nos está ayudando con el sub 19 y con los varones", contó Tixe a Referí que es, además, el director deportivo de la Federación Uruguaya de Hockey Sobre Césped y se mantiene como head coach de Cimarronas y Cimarroncitas.

"Él nos va a dar un salto de calidad importante porque toda su experiencia está mejorando mucho la dinámica de los entrenamientos, cuando viene además de los entrenamientos grupales, se arman entrenamientos específicos que nos van a potenciar mucho", explicó Tixe.

Rivero trabajó en 2017 con Old Girls viniendo a dirigir entrenamientos una vez por mes durante algunas temporadas.

"Entrenábamos de madrugada y de tarde cuando venia. Era para hacer un intensivo, nos daba otra dinámica e intensidad, vino con ese objetivo, a traernos un poco del hockey argentino que es lo que va a hacer ahora con Las Cimarronas", contó Milagros Algorta, de Old Girls, a Referí.

Manuela Vilar del Valle, de KHC Dragons de Bélgica y de paso por Uruguay en su club de origen, Yacht, contó: "Estamos muy contentas con que se haya sumado, nos da mucha intensidad en los entrenamientos y confiamos en que podemos llegar muy bien a la Copa América, estamos muy motivadas".

El año pasado ya colaboró con la preparación de Las Cimarronas de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Las Cimarronas están actualmente conformadas por el plantel que disputó esos Juegos Panamericanos más 13 jugadoras invitadas.

Después del Panamericano junior de Canadá se va a conformar una lista larga para preparar la Copa América 2025 (marzo) donde Uruguay será locatario (en Cancha Celeste) por primera vez en su historia.

La larga hermandad entre Uruguay y Argentina en hockey sobre césped

Ariel Holan fue el primer entrenador argentino que tuvo Uruguay al que llevó a un logro histórico: la medalla de bronce de los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003.

En la Copa América 2004, en Barbados, el sucesor de Holan fue argentino, Cristian González.

En 2012, la presidenta de la Federación Danae Andrada refundó al hockey sobre césped uruguayo trayendo a Sergio "Cachito" Vigil como head coach, debutando en noviembre de ese año en la Liga Mundial en Trinidad y Tobago. El entrenador era uruguayo, Gonzalo Ferrer, de quien Nico Tixe fue ayudante hasta hacerse del cargo de principal.

En 2017, en esa transición de Ferrer a Tixe, el argentino Willy Fonseca dirigió a Uruguay en la Copa América de Lancaster.