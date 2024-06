Carrasco Polo se aferra al número 1 del Uruguayo de hockey sobre césped

Old Girls dejó dos importantes puntos por el camino tras lograr un triunfo clave la semana pasada contra Náutico.

Las tricampeonas empataron en el clásico contra Old Christians 1-1.

El gol de Old Girls fue de la juvenil Josefina Chahnazaroff, segundo en la temporada, y el de Old Christians de Josefina Reyes.

Yacht quedó a dos puntos de Old Christians (cuarto) al golear 3-0 a Old Sampa con goles de Pilar Gutiérrez, Maite Ríos y Julieta Jansons.

Por último, Woodlands goleó 4-1 al joven y debutante equipo de Seminario. Los goles fueron de Juana Diana, Josefina Carrau, Maia Barrios y Janine Stanley contra uno de Catalina Comas.

El formato de disputa del Campeonato Uruguayo de hockey sobre césped

Cuando se completen tres ruedas (la gran novedad de esta temporada), los dos primeros de la fase regular quedarán clasificados directamente a semifinales para la disputa de los playoffs.

El campeón de la Tabla Anual tendrá una chance extra de ser campeón uruguayo si no conquista el título a través de los playoffs.

El tercero jugará cuartos de final con el sexto y el cuarto contra el quinto. Será en régimen de ida y vuelta.

Tabla de posiciones

WhatsApp Image 2024-06-10 at 19.14.29.jpeg La tabla de posiciones

Las goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 8

2- Victoria Penayo (Biguá), Camila Piazza (Carrasco Polo), Belén Barreiro (Old Ivy) y Mariana Ruiz (Seminario) 5

3- Sophie Tatton (Old Girls), Elisa Civetta (Old Girls), Milagros Algorta (Old Girls), Manuela Barrandeguy (Woodlands), Janine Stanley (Woodlands) y Martina Burgos (Yacht) 4