Old Girls le ganó a Náutico y se mete en la pelea: "el objetivo para el club es siempre el campeonato"

Con este resultado, Old Girls se acercó a dos puntos de Náutico.

El encuentro tuvo la particularidad de que enfrentó a Matías Pereiro, entrenador de Old Girls, con Mateo Pereiro, su hermano gemelo, asistente técnico de Martín Ocampo en Náutico que por razones de viaje no estuvo el sábado al frente del equipo. Por esa razón, Mateo fue quien dirigió a las rojas de Carrasco y Punta Gorda.

"Jugar contra mi hermano siempre es especial, es lindo, siempre salen partidos duros y parejos porque nos conocemos mucho y al final los mínimos detalles terminan haciendo la diferencia", contó Matías a Referí.

Después del partido, los hermanos cumplieron con la tradición de cenar juntos. Mateo fue el anfitrión y pagó la cena.

"Era un partido importante para volver a meternos en la pelea de los tres de arriba. El trámite era durísimo, sobre todo el último cuarto donde Náutico se nos vino en busca del empate, pero por suerte pudimos mantener la diferencia", confesó el entrenador de las azulgranas.

"La primera rueda de Old Girls no fue buena, esperamos mejorar los resultados de la primera. Pero con todas las bajas que tuvimos por salidas de jugadoras, lesiones y el viaje a China de varias junior, nos quedó un equipo muy nuevo, con muchas jugadoras que tuvimos que improvisar en otras posiciones. Arrancamos el año de una forma pero a la tercera fecha a las junior las perdimos por cinco fechas, que nos hizo cambiar. De todas formas, eso abrió un montón de oportunidades para jugadoras del club para jugar en Primera y demostrar que podían estar a la altura y así fue como rindieron", expresó Matías Pereiro.

"El objetivo para el club es siempre el campeonato. El hockey cada año está más parejo, los clubes están muy bien preparados tanto a nivel de entrenamientos como en lo físico en la parte de videoanálisis y en todo a lo que hace a la preparación de los partidos y las temporadas. Y vamos a estar dando nuevamente la pelea", concluyó el DT de Old Girls.

Carrasco Polo sigue como sólido puntero

Con goles de María Paz Castells y Magdalena Verga, a falta de un minuto y medio, Carrasco Polo le ganó 2-1 a Old Christians (gol de Giulia Zucchi) y sigue como puntero del certamen.

Las polacas les llevan cinco puntos a Náutico y siete a Old Girls.

Yacht subió al quinto lugar

Yacht derrotó 4-3 a Woodlands con dos goles de su crack, Manuela Vilar del Valle, y logró superar la línea de Old Sampa.

Los otros goles fueron de Julieta Jansons y Martina Burgos. Para Woodlands anotaron Manuela Barrandeguy, por dos, y Juana Diana.

Segundo triunfo consecutivo de Old Ivy

Tras vencer a Biguá la pasada fecha, Old Ivy volvió a ganar, esta vez a expensas del juvenil elenco de Seminario, por 3 a 0.

Belén Barreiro hizo dos goles y Julieta García anotó el restante.

Biguá cortó su mala racha

Luego de tres partidos perdidos sin anotar goles, aunque con resultados apretados, Biguá le ganó a Old Sampa por 1-0.

El único gol del partido fue de Agustina Silva.

Biguá, que cuenta con la paraguaya Victoria Penayo en su plantel, sumó recientemente a la misionera Sol Duarte a sus filas.

Tabla de posiciones del Uruguayo de hockey sobre césped

Carrasco Polo: 29

Náutico: 24*

Old Girls: 22*

Old Christians: 18

Yacht: 14

Old Sampa y Old Ivy: 12

Biguá: 10

Woodlands: 5

Seminario: 4

Tabla de goleadoras

1- Agustina Taborda (Náutico) 8

2- Camila Piazza (Carrasco Polo), Belén Barreiro (Old Ivy), Mariana Ruiz (Seminario) 5

3- Victoria Penayo (Biguá), Sophie Tatton (Old Girls), Elisa Civetta (Old Girls), Milagros Algorta (Old Girls), Manuela Barrandeguy (Woodlands) y Martina Burgos (Yacht) 4